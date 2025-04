Maghreb: les deux rivaux participeront à un même exercice militaire

Les exercices militaires multilatéraux occupent une place essentielle dans les dynamiques de coopération sécuritaire contemporaine. Ils permettent aux armées de différents pays d’évaluer leur interopérabilité, de tester de nouveaux équipements, d’améliorer la coordination en situation de crise et de renforcer les capacités de réaction rapide face aux menaces transnationales. Au-delà de la dimension technique, ces manœuvres constituent souvent un levier diplomatique subtil, reflétant des choix stratégiques, des rapprochements géopolitiques ou des évolutions dans les relations entre États. Par leur complexité croissante, les exercices actuels intègrent aussi bien des opérations terrestres que cybernétiques, logistiques ou humanitaires, traduisant une approche de plus en plus intégrée des enjeux de sécurité globale.

Pour la première fois, l’Algérie prendra part, en tant qu’observateur, à l’African Lion, un exercice militaire d’envergure piloté par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). Organisé chaque année, cet entraînement mobilisera en 2025 plus de 10 000 soldats issus de plus de 40 nations, dont plusieurs membres de l’OTAN. Les manœuvres s’étendront sur plusieurs pays hôtes : la Tunisie à partir du 14 avril, puis le Maroc, le Ghana et le Sénégal dès le mois de mai.

Cette édition se distingue non seulement par l’ampleur des moyens mobilisés, mais aussi par les innovations intégrées dans le dispositif d’entraînement. Des systèmes avancés tels que le HIMARS (HIRAIN) et les nouvelles armes d’escouade NGSW seront testés, de même que des scénarios de cyberdéfense. Par ailleurs, les composantes humanitaires et médicales restent un pilier essentiel du programme, illustrant une volonté d’englober différents aspects de la sécurité, y compris civile.

La participation algérienne revêt une portée diplomatique significative, dans un contexte marqué par des relations distantes avec certains pays également présents à l’exercice, comme le Maroc et Israël. Ce geste s’inscrit dans le sillage d’un mémorandum d’entente signé entre Alger et Washington en janvier 2025. L’accord, centré sur la coopération en matière de défense, englobe le dialogue stratégique, la lutte antiterroriste, les opérations navales conjointes et la cybersécurité. La présence simultanée de l’Algérie et du Maroc à une même initiative militaire pourrait ainsi être interprétée comme un signal d’ouverture stratégique, sans pour autant traduire un changement immédiat dans la nature de leurs relations bilatérales.