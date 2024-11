Maghreb: le secteur minier d’un pays en pleine mutation

Photo: DR

Le secteur minier constitue aujourd’hui un levier stratégique essentiel pour la diversification économique algérienne. Longtemps resté en sommeil, ce domaine d’activité connaît désormais une dynamique de transformation profonde, portée par une vision politique ambitieuse de modernisation et de valorisation des richesses souterraines nationales.

L’émergence de pôles industriels miniers représente l’axe majeur de la nouvelle stratégie gouvernementale. Cette approche territoriale vise à exploiter les potentialités géologiques spécifiques à chaque région, en favorisant une approche intégrée de développement. Les projets structurants comme Gara Djebilet, le complexe de phosphate et la mine de zinc de Oued Amizour illustrent cette volonté de transformation et de création de valeur ajoutée.

Publicité

Les efforts de recherche et d’exploration se sont considérablement intensifiés, couvrant aujourd’hui 23 wilayas du territoire national. Un investissement significatif de 5 milliards de dinars a été consenti pour actualiser la cartographie minière et révéler des gisements jusqu’alors inexploités. Les découvertes récentes confirment la richesse géologique du pays et ouvrent de nouvelles perspectives économiques.

L’enjeu principal réside dans la capacité à mobiliser les ressources techniques, humaines et financières nécessaires pour explorer et valoriser un territoire de 2 millions de kilomètres carrés. La formation de compétences locales et le développement technologique constituent des priorités pour franchir un cap décisif dans l’exploitation minière.

La stratégie gouvernementale ambitionne de faire du secteur minier un contributeur majeur aux exportations hors hydrocarbures. Cette transformation implique une approche globale, combinant recherche, exploitation et transformation des matières premières, avec l’objectif de créer des écosystèmes industriels régionaux dynamiques.

Les perspectives sont prometteuses. L’Algérie entend désormais positionner son secteur minier sur la scène internationale, en misant sur l’innovation, la valorisation des ressources locales et le développement de filières industrielles compétitives.