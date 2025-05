Maghreb : accord avec un pays du golfe pour un fonds de 300 millions $

Le sultan Haïtham Ben Tariq d’Oman. Photo: HANDOUT/AFP

L’Algérie et le sultanat d’Oman ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération économique. Ce lundi 5 mai, un protocole d’accord a été conclu entre le ministère algérien des Finances et l’Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain du pays du golfe. L’objectif affiché est la mise en place d’un fonds d’investissement conjoint de 300 millions de dollars.

Ce partenariat marque un tournant dans la stratégie d’ouverture de l’Algérie aux capitaux du golfe Persique, avec un accent mis sur des secteurs porteurs. Selon les informations rapportées par l’AgenceEcofin, le fonds ciblera en priorité des domaines jugés sensibles pour l’avenir économique des deux nations comme la sécurité alimentaire, les produits pharmaceutiques, les mines et les hydrocarbures.

L’Algérie, riche en ressources naturelles et en terres agricoles, cherche depuis plusieurs années à diversifier son économie tout en modernisant ses infrastructures de production. Oman, quant à lui, dispose d’un fonds souverain expérimenté et ambitieux, capable d’injecter des capitaux dans des projets à fort potentiel de croissance. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique régionale plus large où les fonds du golfe cherchent à sécuriser leur avenir post-pétrole en investissant dans des partenariats stratégiques à long terme.

Alger quant à elle, veut attirer davantage d’investissements directs étrangers et nouer des alliances durables avec des acteurs crédibles. Avec la création de ce fonds, le pays maghrébin espère aussi envoyer un message aux investisseurs étrangers. L’environnement des affaires est en mutation, plus ouvert et plus structuré. En s’alliant à un partenaire solide comme l’OIA, les autorités algériennes entendent rassurer les marchés et accélérer la réalisation de projets structurants.