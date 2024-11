Maghreb: l’Egypte veut investir dans divers secteurs

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Les récentes visites diplomatiques révèlent souvent des opportunités stratégiques insoupçonnées. Lors d’un déplacement présidentiel en Egypte, le président algérien a rencontré son homologue égyptien, posant les jalons d’une coopération économique prometteuse. Les premiers résultats de ces échanges commencent à émerger, traduisant une dynamique de rapprochement entre les deux nations.

Les perspectives de collaboration entre l’Algérie et l’Egypte s’articulent autour de secteurs stratégiques essentiels. Une délégation égyptienne, conduite par le vice-président d’Arab Contractors, a récemment rencontré Mohamed Arkab, ministre de l’Energie, pour explorer les opportunités de partenariat.

Les discussions ont mis en lumière des projets ambitieux dans les domaines énergétique et minier. Les entreprises algériennes comme Sonatrach, Sonelgaz et Sonarem envisagent des collaborations avec des partenaires égyptiens tels que Petrojet et Elsewedy Electric. L’objectif : développer conjointement des infrastructures énergétiques et valoriser les ressources minières.

Le secteur ferroviaire constitue un autre axe de coopération prometteur. Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics, a accueilli favorablement l’initiative de créer un groupe de sociétés algéro-égyptiennes. Cette proposition vise à répondre à des appels d’offres internationaux, capitalisant sur les expertises complémentaires.

L’ambassadeur égyptien, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, a souligné l’importance de consolider les relations bilatérales. L’échange d’expertises, notamment par la formation croisée d’ingénieurs, illustre la profondeur de l’engagement mutuel. Un projet novateur émerge : un consortium binational capable de relever des défis internationaux.

Cette approche dépasse les traditionnels cadres diplomatiques, dessinant une stratégie de coopération économique ambitieuse. Les domaines de collaboration s’étendent aux énergies renouvelables, aux infrastructures et à la formation technique. Chaque secteur devient un terrain d’exploration, témoignant de la volonté commune de construire une relation dépassant les simples échanges commerciaux.