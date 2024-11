Maghreb: un géant des hydrocarbures poursuit sa stratégie d’expansion

Le géant algérien des hydrocarbures poursuit activement sa stratégie d’expansion continentale, tissant des liens stratégiques prometteurs sur le continent africain. À travers des rencontres diplomatiques et professionnelles, Sonatrach démontre sa volonté de diversifier ses partenariats et de partager son expertise dans le secteur énergétique, en privilégiant une approche collaborative et innovante.

Lors du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREX) à Abidjan, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a esquissé les contours d’une future collaboration prometteuse avec Petroci Holding. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, marque une étape significative dans le rapprochement énergétique entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Publicité

Les discussions ont principalement porté sur l’établissement d’un projet d’accord visant à consolider les domaines de partenariat dans des secteurs d’intérêt commun. Lors d’une réunion de haut niveau avec la directrice générale de Petroci Holding, Fatou Sanogo, Hachichi a souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le développement des infrastructures et l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement.

Au-delà du dialogue avec Petroci, le dirigeant de Sonatrach a également été reçu par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sankafois Coulibaly. Ces échanges ont permis d’explorer les perspectives de collaboration et de mettre en lumière l’expérience considérable de Sonatrach, susceptible d’enrichir le secteur énergétique ivoirien.

Participant aux travaux de la Table Ronde des Compagnies Nationales Africaines des Hydrocarbures, Hachichi a réaffirmé la volonté de Sonatrach de contribuer au développement énergétique du continent. L’accent a été mis sur les potentiels d’échanges dans les domaines des hydrocarbures et des énergies renouvelables, traduisant une approche moderne et diversifiée de la coopération énergétique.