Maghreb : un groupe chinois de l’électromobilité s’installe dans ce pays

En pleine mutation économique et écologique, le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale. Avec l’arrivée de LeapMotor, géant chinois de l’électromobilité, le Royaume consolide son rôle de hub stratégique en Afrique et au-delà. Ce choix ne relève pas du hasard, mais d’une conjonction d’atouts économiques, géographiques et réglementaires qui font du Maroc une destination de choix pour les investisseurs de l’industrie automobile.

Une alternative stratégique face aux barrières européennes

Face aux tensions commerciales croissantes entre la Chine et l’Europe, les constructeurs chinois de véhicules électriques réorientent leurs ambitions. LeapMotor, initialement tournée vers la Pologne pour un partenariat avec Stellantis, a dû revoir sa stratégie en raison des droits de douane imposés par l’Union européenne. Ces obstacles, lourds de conséquences pour la rentabilité, ont précipité une redirection vers le Maroc, qui offre un cadre beaucoup plus compétitif.

Le Royaume, en plein essor industriel, présente des avantages décisifs : une proximité stratégique avec l’Europe, des infrastructures de classe mondiale et un cadre réglementaire favorable aux investissements étrangers. Des éléments qui en font une destination privilégiée pour les acteurs cherchant à contourner les barrières européennes tout en renforçant leur présence sur les marchés africains et européens.

Une attractivité renforcée par une industrie automobile dynamique

Le Maroc ne se contente pas d’être une porte d’entrée vers l’Europe. Il s’impose comme un leader africain de l’industrie automobile, avec une production annuelle dépassant 400 000 véhicules et une contribution de 30 % aux exportations nationales en 2022. Tanger Med, un port de référence, facilite l’exportation rapide et efficace vers les marchés mondiaux, consolidant la compétitivité des industriels présents sur place.

Cette dynamique a attiré d’autres géants chinois, tels que BYD, spécialisé dans les bus et voitures électriques, et CATL, leader mondial des batteries lithium-ion. Ces investissements s’inscrivent dans l’ambition marocaine de développer une industrie locale des batteries, créant ainsi un écosystème complet pour l’électromobilité.

Kénitra : une plateforme d’excellence industrielle

Au cœur de cette transformation, Kénitra émerge comme un pôle stratégique pour LeapMotor. Déjà reconnue pour son usine Stellantis, cette ville combine une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et une intégration optimale dans les chaînes logistiques internationales. Ce choix témoigne de l’efficacité de la politique marocaine visant à créer des clusters industriels performants, capables de rivaliser avec les grands centres européens.

Une ambition partagée entre innovation et durabilité

L’engouement des acteurs chinois pour le Maroc illustre une tendance globale : le rôle croissant de l’Afrique dans la transition énergétique mondiale. Le Maroc, grâce à ses partenariats stratégiques et à sa vision industrielle, se positionne comme un modèle de coopération Sud-Sud et un laboratoire d’innovation en matière de mobilité durable.