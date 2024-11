Maghreb: un groupe chinois s’ancre dans la région

Dodi Achmad - Unsplash

La société China Railway Construction Corporation Algérie (CRCC) vient de franchir une étape décisive dans la réalisation du projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet avec l’inauguration, le 10 novembre, d’une usine de fabrication de traverses ferroviaires à Hassi Khebi, Tindouf. Cette installation industrielle, première du genre établie par une entreprise chinoise dans le désert saharien, s’inscrit dans la stratégie de développement du réseau ferroviaire algérien.

Implantée sur une superficie de 91 000 m², l’unité de production est équipée de deux lignes automatisées permettant d’atteindre une capacité quotidienne de 3000 traverses. Cette infrastructure est dimensionnée pour fournir 1,2 million de traverses nécessaires à la construction de la ligne ferroviaire, avec une production de 1500 unités par ligne.

Le projet intègre une forte dimension sociale avec la création d’emplois locaux. L’usine, qui compte actuellement 152 travailleurs, prévoit d’augmenter ses effectifs à 400 employés à pleine capacité, contribuant ainsi au développement économique de la région, comme l’a souligné le wali de Tindouf, Mustapha Dahou.

Sur le plan technique, les ingénieurs chinois ont adopté une approche novatrice en conjuguant les standards chinois aux normes européennes. Cette synergie technologique s’est accompagnée d’une intégration des produits ferroviaires locaux dans les spécifications techniques du projet, démontrant une volonté d’adaptation aux exigences locales.

L’implantation stratégique de cette usine s’inscrit dans le cadre plus large du projet ferroviaire de 950 kilomètres reliant Béchar, Tindouf et Gara Djebilet. Le premier tronçon de 200 km, lancé en novembre 2023, devrait être opérationnel début 2025. Le projet global comprend également un deuxième tronçon de 175 km entre Tindouf et Oum El Assel, ainsi qu’un troisième segment divisé en deux parties : 440 km reliant Hammaguir à Oum El Assel et 135 km entre Tindouf et Gara Djebilet.

Le directeur de CRCC Algérie, Xu Huaxiang, a réaffirmé l’engagement de son entreprise à respecter les délais et les standards de qualité, positionnant ce projet comme un exemple de partenariat mutuellement bénéfique entre la Chine et l’Algérie.