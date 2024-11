Maghreb: un groupe français leader sur le marché automobile dans ce pays

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

Le constructeur multinational Stellantis confirme sa position dominante sur le marché algérien grâce aux performances remarquables de son usine Fiat de Tafraoui. L’unité industrielle d’Oran a déjà dépassé les 100 000 livraisons entre mars 2023 et mai 2024, s’appuyant principalement sur deux modèles : la 500 Hybrid et le Doblo version utilitaire.

Le site de production algérien s’apprête à enrichir sa gamme avec le lancement du Doblo version particuliers prévu d’ici la fin 2024. Les perspectives s’annoncent prometteuses pour l’usine qui devrait atteindre sa pleine capacité en 2026 avec 90 000 unités annuelles et l’introduction d’un quatrième modèle.

Publicité

À l’échelle mondiale, Stellantis traverse une phase de transformation majeure. Le groupe aux 14 marques enregistre néanmoins un recul de 20% de ses livraisons sur les neuf premiers mois de 2024, avec 1,148 million de véhicules écoulés, soit 279 000 unités de moins qu’en 2023 à période comparable.

Malgré ce contexte, le constructeur maintient sa position de leader sur plusieurs marchés stratégiques. Il domine notamment en France, Italie, Brésil, Portugal, Turquie et Argentine, tout en se positionnant dans le top 3 en Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. Sa division de véhicules utilitaires légers, Stellantis Pro One, affiche des résultats particulièrement solides avec 29% de parts de marché en Europe.

Le groupe poursuit sa stratégie d’innovation avec le déploiement d’environ 20 nouveaux produits en 2024, dont l’Opel Grandland. Ce modèle, dont la précédente version a réalisé 1 200 ventes en Algérie en 2023, illustre l’engagement du constructeur sur le marché local. Les nouveaux modèles Opel Frontera et Fiat Grande Panda, basés sur la plateforme Smart Car, viendront également enrichir l’offre.