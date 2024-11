Maghreb: un groupe mise sur l’Europe pour accélérer ses exportations

Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

L’économie algérienne se réinvente et dessine de nouveaux horizons industriels. Les acteurs économiques locaux affirment désormais leur capacité à conquérir les marchés internationaux, portés par une dynamique de transformation structurelle et une stratégie d’expansion ambitieuse. Les perspectives de développement se construisent désormais au-delà des ressources traditionnelles, avec des investissements ciblés et une vision à long terme.

Le groupe sidérurgique Tosyali incarne cette nouvelle ambition économique nationale. Avec son complexe d’Oran, l’entreprise prévoit de doubler ses exportations dans les deux prochaines années, passant de 2 à 4 milliards de dollars. Cette projection s’appuie sur la mise en service récente d’une unité de production de tôles d’acier plat, dotée d’une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes.

Publicité

La stratégie de Tosyali repose sur plusieurs atouts compétitifs. Sa proximité géographique avec l’Europe permet des livraisons en seulement trois jours, contre 40 jours pour les expéditions asiatiques. La qualité reconnue de l’acier algérien et la réduction significative des coûts logistiques constituent des arguments déterminants sur le marché international.

En août dernier, l’entreprise a déjà réalisé une percée en exportant 250 000 tonnes de tôles de fer vers des pays européens, notamment l’Espagne et la Roumanie. Cette performance ouvre des perspectives prometteuses, alors que les besoins européens en fer sont estimés à 17 millions de tonnes annuellement.

Les capacités de production du complexe devraient passer de 6 à 8 millions de tonnes par an d’ici 2026. Sur ces volumes, plus de 1,5 million de tonnes seront destinées à l’exportation. Les produits visent divers secteurs, incluant la fabrication de structures automobiles, de pièces détachées et d’équipements électroniques.

Le soutien institutionnel renforce cette dynamique. Le président Abdelmadjid Tebboune a personnellement encouragé ces efforts, promettant de faciliter l’accès aux marchés européens pour les produits sidérurgiques algériens.

Publicité

Les perspectives financières sont éloquentes : Tosyali prévoit des revenus d’exportation de 750 millions de dollars cette année, avec un objectif ambitieux de 1 milliard de dollars à l’horizon 2025. Ces chiffres traduisent la transformation en cours du secteur industriel algérien, qui affirme progressivement sa compétitivité internationale.

Pour Tosyali, l’Europe représente un marché stratégique. L’entreprise positionnée comme un potentiel successeur de l’Ukraine dans la fourniture de produits sidérurgiques, démontrant la capacité de l’Algérie à se repositionner sur des marchés internationaux exigeants.