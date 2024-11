Maghreb : un opérateur mobilise 35 millions $ pour booster ses services

Photo d'illustration

Le secteur des télécommunications en Mauritanie connaît une dynamique de transformation impulsée par des investissements ambitieux. Le gouvernement multiplie les initiatives pour améliorer la qualité des services fournis par les opérateurs et inciter ces derniers à investir massivement dans des infrastructures performantes, répondant aux attentes croissantes des consommateurs.

Dans cette démarche de modernisation, Moov Mauritel, filiale du groupe Maroc Telecom, s’impose comme l’un des leaders du changement. Jeudi 31 octobre, l’opérateur a révélé un programme d’investissement d’une valeur de près de 35,2 millions de dollars. S’étendant sur sept mois, ce programme a vise la modernisation des infrastructures télécoms de Mauritel afin d’optimiser la qualité des services voix et Internet, y compris dans les zones les plus isolées. Cette amélioration de l’accès aux réseaux mobiles est une réponse directe aux plaintes des usagers concernant la couverture limitée et les interruptions fréquentes de service, problèmes relevés également par les autorités.

Alors que Mauritel se concentre sur l’extension de ses capacités, Mattel, un autre acteur majeur du marché, a récemment finalisé une campagne d’extension et de modernisation de son propre réseau. Entamée en 2022, cette initiative a été soutenue par le géant chinois des technologies, Huawei, et a permis de renforcer la couverture et la capacité de l’opérateur. La compétition entre ces acteurs pousse chaque opérateur à élever ses standards, stimulant ainsi la concurrence dans le secteur.

Pour garantir que l’essor des télécoms serve au mieux les intérêts des consommateurs et de l’économie nationale, le gouvernement mauritanien s’implique activement dans le développement de politiques visant à inciter les opérateurs à investir davantage dans les infrastructures. L’objectif est d’assurer des services fiables et rapides à travers tout le pays, contribuant ainsi à la croissance numérique de la Mauritanie. En soutenant cette transformation numérique, l’État vise à positionner la Mauritanie comme un acteur compétitif dans les télécommunications en Afrique de l’Ouest.

Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA), la modernisation des réseaux télécoms par Mauritel devrait favoriser une meilleure fidélisation des clients, en réduisant le taux de désabonnement et en augmentant l’utilisation des services. En adoptant une infrastructure moderne et performante, Mauritel se donne également les moyens d’accroître sa rentabilité et de maintenir son avantage concurrentiel, tout en améliorant l’expérience des utilisateurs.

Le plan ambitieux de la Mauritanie pour son secteur des télécoms reflète sa volonté de se doter d’un environnement numérique solide, qui permettra de répondre aux besoins actuels et futurs des citoyens. En rendant accessible un réseau de qualité à une population grandissante d’utilisateurs, la Mauritanie se positionne résolument vers un avenir où les télécoms deviennent un vecteur de développement économique et de connectivité régionale.