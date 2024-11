Maghreb: un système d’exploitation local présenté par une université

Photo unsplash

C’est une prouesse que celle réalisée par une université algérienne. En effet, l’Université Docteur Moulay Tahar de Saïda a confirmé avoir réussi le lancement de son premier système d’exploitation local. Une distribution Linux, qui se base sur l’utilisation de logiciels open source.

C’est un produit 100% local. En effet, les chercheurs et les étudiants de l’université de Saïda ont annoncé avoir réussi à élaborer un système d’exploitation alliant simplicité d’utilisation et sécurité totale, pour l’ensemble du personnel de cet établissement. Un système d’exploitation qui permettra d’optimiser les performances des ordinateurs, tout en permettant de préserver le système d’information.

Prouesse au sein d’une université algérienne

Pour le ministère de l’Éducation, ce projet pourrait ouvrir la porte à de nombreuses avancées en la matière. En effet, ce logiciel pourrait être une base solide sur laquelle de nouvelles entreprises et jeunes startups pourraient peu à peu se développer et favoriser l’éclosion de nouveaux géants de la tech’, que ce soit au niveau du Maghreb, de l’Afrique et pourquoi pas, au niveau mondial.

Ce projet a vu le jour à la suite d’un concours organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L’objectif était alors de pousser les dix équipes engagées dans leurs retranchements, afin de leur permettre de développer, le plus rapidement possible, un produit solide, stable et durable, qui pourrait être réutilisé dans les délais les plus brefs.

Un ministre heureux et satisfait

À la suite de ce concours, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a tenu à féliciter les trois équipes de quatre étudiants lauréats pour les efforts entrepris, et surtout, pour les résultats qui ont pu être atteints. Une vraie fierté pour ces 12 étudiants et les autres participants, qui venaient, selon certaines informations locales, de toutes les universités du pays.