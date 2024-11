Maghreb: une célèbre compagnie renforce sa flotte

Photo Pixabay

La compagnie nationale marocaine Royal Air Maroc renforce sa flotte avec l’acquisition de deux Boeing 787-9 supplémentaires. Cette expansion stratégique porte à sept le nombre total d’appareils de ce type, marquant une étape significative dans le développement de la compagnie aérienne.

Les nouveaux long-courriers de dernière génération ouvrent des perspectives prometteuses pour RAM. L’un d’eux inaugurera la première liaison directe entre Casablanca et Los Angeles, tandis que le second assurera les vols entre la capitale économique marocaine et Pékin, consolidant les relations sino-marocaines.

Le plan d’expansion de Royal Air Maroc s’inscrit dans une vision à long terme particulièrement ambitieuse. Comme le souligne Abdelhamid Addou, PDG de la compagnie, l’objectif est de multiplier par quatre la taille de la flotte d’ici 2030. Cette croissance s’aligne notamment avec la future coorganisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Actuellement dotée de 52 appareils desservant une cinquantaine d’aéroports africains, RAM vise une flotte de 200 avions à l’horizon 2030. Cette montée en puissance accompagne les ambitions touristiques du Royaume, qui projette d’accueillir 17,5 millions de visiteurs en 2026, avant d’atteindre 26 millions de touristes en 2030. La modernisation et l’expansion de la flotte, initiées par un appel d’offres lancé en avril, témoignent de la volonté de Royal Air Maroc de répondre à la demande croissante du marché aérien tout en renforçant sa position de leader sur le continent africain.