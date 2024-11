Christophe Lecourtier. Photo : DR

La présence de Christophe Lecourtier sur le territoire saharien marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques franco-marocaines. L’ambassadeur de France au Maroc parcourt actuellement la région du Sahara du 11 au 13 novembre, établissant ainsi un précédent diplomatique majeur. Ce déplacement revêt une importance particulière car il s’agit de la première visite d’un ambassadeur français dans cette région. Avant lui, seul l’ambassadeur américain David T. Fischer avait entrepris une telle démarche en se rendant à Dakhla en janvier 2021.

Un agenda diplomatique et économique dense

Le programme de l’ambassadeur comprend des étapes à Laâyoune et Dakhla, où il est accompagné par une délégation représentant divers secteurs stratégiques : Culture, Éducation et Économie. Cette mission s’inscrit dans la continuité des positions exprimées par le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite officielle au royaume chérifien.

La dimension économique occupe une place centrale dans ce déplacement. La Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc organise parallèlement des journées économiques dans les régions de Laâyoune-Sakia el Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Ces rencontres mobilisent une cinquantaine d’acteurs économiques français et marocains, témoignant de l’intérêt croissant pour le potentiel de développement de ces territoires.

Un engagement concret pour le développement régional

L’ambassade de France affiche sa volonté de contribuer activement au développement économique et social du Sahara marocain. Les rencontres prévues avec les habitants et les autorités locales visent à établir une compréhension approfondie des enjeux et des besoins spécifiques de la région. Cette initiative diplomatique s’inscrit dans le prolongement du soutien français au plan d’autonomie marocain pour le Sahara, une position réaffirmée lors de la dernière visite d’État d’Emmanuel Macron.