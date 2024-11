Mali, Niger, Burkina : bientôt de nouveaux documents de voyage

Photo DR

Harmoniser les documents d’identité et de voyage, tels que les passeports et les cartes nationales d’identité, pour créer une plus grande mobilité des citoyens et faciliter les échanges économiques et sociaux, tel est l’objectif des dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ainsi, les ministres de la Sécurité de ces trois pays de l’AES se sont retrouvés le vendredi 22 novembre 2024 à Bamako au Mali pour valider lesdits documents. Les ministres ont validé les résolutions des experts qui s’étaient déjà réunis à Bamako les 2 et 3 octobre 2024 pour poser les bases techniques de ces nouveaux documents. Le document sera soumis à l’approbation des présidents des trois pays.

La validation de ces rapports ouvre ainsi la voie à une circulation plus fluide entre les trois nations. Comme l’a souligné le ministre d’État et ministre de l’Intérieur nigérien, le Général de Brigade Mohamed Toumba, cet acte témoigne de la volonté des pays de la région de coopérer face aux défis communs. « Ces initiatives concrètes traduisent notre volonté d’intégration régionale et de solidarité dans un contexte géopolitique exigeant« , a-t-il affirmé. Au-delà des questions administratives, les ministres ont également abordé la situation sécuritaire dans la région, saluant les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coordination de leurs actions pour garantir la sécurité des populations et faciliter leurs déplacements.

Publicité

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 28 janvier 2024. Le samedi 6 juillet a eu lieu à Niamey le premier sommet de l’Alliance des États du Sahel (AES) où l’acte constitutif a été signé par les trois présidents. L’AES a pour objectif de promouvoir « l’indépendance, la dignité et l’émancipation économique ». Le 16 septembre 2024, la création d’une Banque d’investissement commune, d’une chaîne de télévision et d’un passeport biométrique a été annoncée par le président Assimi Goïta. La signature de la Charte du Liptako-Gourma qui officialise la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) a été faite le 16 septembre 2024.