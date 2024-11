Mali : une société russe investit dans l’or et le coton

Le lundi 28 octobre 2024, une délégation du conglomérat russe Yadran Group, conduite par son président du conseil d’administration, a été reçue par le président malien de la transition, le général Assimi Goïta. Au cours de cette audience, il a été question de projets d’investissement au Mali, incluant la construction d’une raffinerie d’or et d’une usine de transformation de coton.

Le renforcement de la relation entre la Fédération de Russie et la République du Mali se poursuit. Le général Assimi Goïta, président de la République du Mali, a reçu en audience le lundi 28 octobre 2024 une délégation russe pour des échanges stratégiques, dont des projets d’investissement au Mali. Selon un communiqué publié par la présidence malienne, plusieurs secteurs de coopération ont été pris en compte, notamment les hydrocarbures et le textile. « Les projets incluent la construction d’une raffinerie d’or, l’approvisionnement en produits pétroliers, et la création d’une usine de transformation du coton », lit-on dans le communiqué.

Publicité

Des accords préliminaires sont déjà établis entre la République du Mali et Yadran Group pour définir les grandes lignes de cette coopération. La signature officielle sera faite bientôt avec l’arrivée des experts pour commencer les travaux. Satisfait de cette audience, le président du conseil d’administration du Yadran group a salué le général Assimi Goïta pour son ouverture d’esprit et son soutien envers ces projets. Notons que cette audience a connu la présence du ministre des Transports et des infrastructures, du ministre de l’Économie et des finances et du ministre de l’Industrie et du commerce.