Menaces de Poutine: ce pays européen recense ses abris nucléaires

Image d'archive de Vladimir Poutine. - -/Kremlin/dpa

Les tensions entre la Russie et l’Occident franchissent un nouveau seuil. Jeudi dernier, Vladimir Poutine qualifiait le conflit ukrainien de « guerre mondiale » et n’excluait pas des frappes contre les pays occidentaux. Face à ces déclarations, l’Allemagne intensifie sa préparation défensive en lançant un ambitieux programme de recensement des abris anti-atomiques sur son territoire.

Un dispositif de protection civile insuffisant

Le constat est alarmant : l’Allemagne, nation de 83 millions d’habitants, ne dispose actuellement que de 579 bunkers opérationnels. Ces installations, héritées majoritairement de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide, ne peuvent accueillir que 480 000 personnes. Une capacité d’accueil dérisoire qui pousse les autorités à agir. La situation s’est aggravée depuis 2005, avec la vente de plus de 300 bunkers par l’État allemand et ses administrations, une pratique désormais suspendue depuis le début du conflit en Ukraine.

Une mobilisation nationale pour identifier les refuges potentiels

Le ministère de l’Intérieur allemand déploie une stratégie inédite pour augmenter les capacités de protection de sa population. Les autorités entreprennent un inventaire exhaustif des espaces susceptibles de servir d’abris, incluant les propriétés privées. Caves, garages souterrains et stations de métro sont minutieusement répertoriés. Cette initiative sera accompagnée du développement d’une application mobile permettant aux citoyens de localiser rapidement les abris les plus proches en cas d’urgence.

Une adaptation aux menaces contemporaines

Le gouvernement allemand ne limite pas son action au simple recensement des infrastructures existantes. Les citoyens seront encouragés à aménager leurs propres espaces de protection, notamment en transformant leurs caves ou garages en abris de fortune. Ce programme, qualifié « d’offensive bunker » par le quotidien Bild, traduit les préoccupations grandissantes de l’Allemagne. Les hauts responsables allemands, réunis en juin dernier, ont défini les contours de cette initiative qui vise à moderniser et renforcer la protection civile du pays face aux menaces actuelles.