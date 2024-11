Mine d’or Kouroussa en Guinée : un démarrage en dents de scie

Photo loretlargent

Après plusieurs retards, la mine d’or de Kouroussa, située en Guinée, a enfin entamé sa production commerciale. Cette nouvelle, annoncée par Hummingbird Resources, le propriétaire britannique du site, le lundi 25 novembre 2024, intervient plusieurs mois après la date initialement prévue. Néanmoins, la production actuelle, bien qu’en hausse, reste en deçà des objectifs fixés en raison de problèmes opérationnels et financiers rencontrés par la compagnie. Actuellement, la production hebdomadaire est de 1900 onces pour un objectif de départ de 2000 à 2500 onces.

Les difficultés financières d’Hummingbird sont liées notamment à des problèmes de liquidités et à des négociations en cours avec le gouvernement malien. Ce dernier a réformé son secteur minier avec l’adoption d’un nouveau code minier qui impose de nouvelles obligations fiscales aux compagnies minières et augmente le bénéfice de l’État. Il renégocie les contrats et aura désormais 35 % de participation dans les projets miniers, contre 20 % antérieurement. Ce qui lui permettra de générer jusqu’à 600 milliards de FCFA par an (820 millions de dollars).

Pour sortir de cette situation délicate, Hummingbird envisage de se retirer de la bourse de Londres. Son principal actionnaire, Nioko Resources, a en effet proposé de racheter toutes les actions en circulation afin de transformer la compagnie en une société privée. Cette opération, qui nécessite encore l’approbation des autorités réglementaires et des autres actionnaires, pourrait permettre à Hummingbird de mieux gérer ses opérations et de faire face à ses défis financiers.

Parallèlement, la compagnie s’efforce de résoudre les problèmes opérationnels qui ont retardé le démarrage de la production à Kouroussa. Des optimisations sont en cours pour améliorer le rendement de l’usine de traitement et atteindre les objectifs de production fixés. Malgré ces efforts, la mine ne devrait produire que 45 000 à 50 000 onces d’or en 2024, soit bien moins que sa capacité de production annuelle de 100 000 onces.