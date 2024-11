Mines en Afrique : l’UE s’intéresse à un minerai essentiel

Graphite (Photo DR)

Face à la dépendance critique envers la Chine pour le graphite naturel, l’Union européenne (UE) intensifie ses efforts pour diversifier ses sources d’approvisionnement. Le jeudi 28 novembre, Blencowe Resources, opérant en Ouganda, a rejoint le consortium européen SAFELOOP. Ce projet, financé par l’UE, vise à garantir un approvisionnement durable en matières premières stratégiques pour les batteries, telles que le graphite.

Le projet Orom-Cross, mené par Blencowe, est désormais au cœur de cette initiative. Il pourrait fournir jusqu’à 100 000 tonnes de graphite par an pour le marché européen, dans un contexte où la demande liée à la production de véhicules électriques pourrait dépasser 515 000 tonnes annuelles d’ici 2030. Cameron Pearce, président de Blencowe, se réjouit de cette opportunité, qualifiant SAFELOOP de levier essentiel pour accompagner la transition énergétique de l’Europe tout en assurant une stabilité financière à son entreprise.

Actuellement, 97 % du graphite naturel utilisé par l’UE provient de la Chine. Pour réduire cette dépendance, Bruxelles s’efforce de limiter à 65 % l’approvisionnement critique depuis une seule source. Cette volonté ouvre de nouvelles perspectives pour les mines africaines, telles que Molo à Madagascar, déjà impliquées dans des livraisons vers l’Allemagne.

Grâce à des partenariats comme celui avec SAFELOOP, l’Afrique se positionne en acteur clé de ce marché en pleine expansion. En mettant en avant la durabilité et la diversification, l’Europe pose les jalons d’une industrie plus résiliente et moins exposée aux aléas géopolitiques.