Niger: un Français accusé d’espionnage arrêté

Le 13 novembre 2024, les forces de sécurité nigériennes ont arrêté un Français, Marius Barcea, né le 28 décembre 1970, pour entrée illégale sur le territoire. Il est présenté par Télé Sahel comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service de renseignement français. Selon les autorités nigériennes, Marius Barcea serait entré clandestinement au Niger le 12 novembre.

La Télé Sahel a également affirmé que d’autres agents présumés de la DGSE, opérant sous fausse identité et couverture non institutionnelle, ont été identifiés dans le cadre de la même affaire. Ils sont accusés d’activités visant à compromettre la stabilité du pays. « La France continue à dérouler ses plans à travers son service de renseignements DGSE » en soutenant, formant et armant des groupes terroristes, allègue Télé Sahel.

Le 26 juillet 2023, un coup d’État militaire a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Ce putsch a été mené par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dirigé par le général Abdourahamane Tchiani, qui a depuis pris la tête de la transition. Les militaires justifient leur prise de pouvoir par des échecs présumés du régime précédent, notamment en matière de sécurité dans un pays en proie aux insurrections djihadistes.

Ce renversement a été condamné par la communauté internationale, particulièrement par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui a imposé des sanctions économiques sévères et a envisagé une intervention militaire. La France, alliée historique du Niger, a également rejeté ce coup d’État et a appelé au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Depuis lors, les relations entre Paris et Niamey se sont fortement détériorées. Les nouvelles autorités nigériennes accusent la France de soutenir un retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, d’ingérence dans leurs affaires intérieures et de financement du terrorisme. Les autorités françaises, pour leur part, ont catégoriquement rejeté ces accusations. Elles dénoncent des campagnes de désinformation menées par les autorités nigériennes pour ternir l’image de la France dans la région.

Le régime militaire a exigé le départ des forces militaires françaises stationnées au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Emmanuel Macron a annoncé, dimanche 24 septembre 2023, le retrait de ses troupes et de son ambassadeur, marquant une rupture diplomatique avec le pays. Dans l’après-midi du mercredi 27 septembre 2023, l’ambassadeur de France Sylvain Itté, accompagné de six de ses collaborateurs, a regagné Paris. Le vendredi 22 décembre 2023, l’armée française a achevé la destruction de ses installations.