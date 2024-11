Nigeria: Dangote réussit un exploit avec un nouvel accord

Depuis son inauguration en 2024, la raffinerie Dangote a marqué un tournant majeur dans l’industrie pétrolière africaine. Cette infrastructure colossale, la plus grande d’Afrique et d’Europe, a transformé le Nigeria d’importateur net en exportateur potentiel de produits pétroliers raffinés. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, cette méga-raffinerie représente un investissement de 19 milliards de dollars qui redessine les contours énergétiques du continent. Son impact sur l’économie nigériane se manifeste déjà à travers la création d’emplois directs et indirects, ainsi que par la réduction significative de la dépendance aux importations de carburants.

Un partenariat stratégique qui redistribue les cartes

L’accord conclu entre la raffinerie Dangote et l’Association des Distributeurs Indépendants de Pétrole du Nigeria (IPMAN) marque une nouvelle étape décisive. Cette alliance permet désormais aux membres de l’IPMAN d’acquérir directement auprès de la raffinerie trois produits essentiels : l’essence, le diesel et le kérosène. Le président national de l’IPMAN, Abubakar Garima, souligne l’importance capitale de cette collaboration qui élimine les intermédiaires traditionnels. Cette simplification de la chaîne d’approvisionnement promet une réduction substantielle des coûts pour le consommateur final.

Publicité

Une distribution optimisée à l’échelle nationale

La portée de cet accord se révèle considérable avec un réseau de distribution qui touchera plus de 30 000 membres de l’IPMAN et 150 000 points de vente à travers le pays. Cette organisation minutieuse garantit un approvisionnement régulier en carburants pour l’ensemble du territoire nigérian. Le système mis en place privilégie l’efficacité opérationnelle et la stabilité des prix, deux facteurs essentiels pour le développement économique du pays.

Un moteur de croissance économique

Cette collaboration entre Dangote et l’IPMAN génère des retombées économiques majeures pour le Nigeria. Au-delà de la création d’emplois, elle contribue à stabiliser le marché des changes en réduisant la demande en devises étrangères, auparavant nécessaires pour l’importation de carburants raffinés. Les membres de l’IPMAN sont encouragés à soutenir cette initiative qui renforce l’intégration verticale de l’industrie pétrolière nigériane. Cette dynamique positive alimente les objectifs de développement économique portés par l’administration du président Bola Tinubu, notamment en matière d’industrialisation et d’autonomie énergétique.