BRICS: un pays reçoit une invitation en qualité d’État partenaire

Photo : ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Les BRICS poursuivent leur stratégie d’élargissement en proposant à la Turquie de rejoindre leur cercle en qualité d’État partenaire. Cette annonce majeure a été communiquée par Omer Bolat, ministre turc du Commerce, lors d’une intervention sur la chaîne TVNet rapporte le média russe Sputnik Afrique depuis quelques heures.

Cette invitation représente une étape stratégique pour Ankara qui avait officiellement déposé sa candidature en septembre dernier, comme l’avait confirmé Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin. Le ministre Bolat souligne l’importance de cette opportunité, qui permettra à son pays de renforcer sa coopération avec les principales plateformes économiques mondiales.

Le processus d’intégration de la Turquie s’inscrit dans une démarche plus large des BRICS d’étendre leur influence internationale. Lors du récent sommet de Kazan, plusieurs autres nations ont également été pressenties pour rejoindre le groupe en tant que partenaires, notamment l’Ouganda, l’Algérie et le Nigeria.

Le statut de pays partenaire constitue une phase transitoire significative vers une potentielle adhésion pleine et entière aux BRICS. La configuration définitive de ce nouveau cercle de partenaires reste toutefois en suspens, conditionnée par les réponses des différents États ayant reçu une invitation.

Cette nouvelle dynamique d’ouverture témoigne de la volonté des BRICS de consolider leur position sur l’échiquier international, en intégrant des acteurs économiques et géopolitiques stratégiques. La Turquie, située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, pourrait ainsi renforcer son influence diplomatique et économique à travers ce nouveau partenariat.