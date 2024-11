Or au Maghreb: la douane mobilisée contre les trafiquants

Photo : DR

Au Maghreb, les contrôles se sont fortement renforcés afin de lutter plus efficacement contre les divers trafics. Au Maroc, par exemple, les forces de l’ordre ont annoncé avoir intensifié les enquêtes, notamment dans les zones aéroportuaires, pour éviter l’entrée et la sortie de marchandises interdites ou non déclarées.

Cette information survient dans un cadre bien spécifique. En effet, il y a quelques jours, les services de contrôle de l’Administration des douanes et impôts indirects ont annoncé des saisies importantes de cargaisons d’or. Face à la recrudescence de la contrebande et les risques associés, l’idée est de limiter au maximum les possibilités pour lutter plus efficacement contre le développement d’un commerce parallèle.

Publicité

Les autorités marocaines serrent la vis

De fait, les forces de l’ADII ont informé qu’elles venaient de lancer une grande mission d’investigations pour empêcher les contrebandiers de faire transiter leur or à travers le Maroc. Des opérations sont notamment en place aux aéroports internationaux Mohammed V et Marrakech-Menara. Les fêtes de fin d’année approchant, la période est particulièrement propice à ce type d’actions.

Chaque document et déclaratif sera ainsi étudié avec minutie. Les biens personnels devraient toutefois être exempts de ce type de fouille (bracelets, bagues et colliers). En revanche, toutes les marchandises de plus de 500 grammes pourront être analysées au moment de franchir la douane, sur la base du principe de précaution. Les aéroports ont d’ores et déjà communiqué à ce sujet.

Lutte contre le marché noir et le blanchiment d’argent

Pour rappel, ce type de trafic favorise l’émergence d’un marché annexe, aussi appelé marché noir. Un marché sans contrôle ni règle stricts. Outre le fait que cela soit illégal, l’achat d’or au marché noir favorise la continuité de ce type d’opérations ainsi que le blanchiment d’argent à grande échelle, ce contre quoi s’efforce de lutter le gouvernement marocain.