Pour éviter Trump, une société propose une croisière de 4 ans

Partir en voyage vous tente ? Une compagnie américaine proposant des voyages en croisière vient d’annonce une toute nouvelle : 4 ans à travers le monde, dans le but d’éviter d’avoir à faire face au mandat de Donald Trump. Une information insolite, mais véridique (et vérifiée).

En effet, au cours de ce voyage incroyable, vous embarquerez à bord du “Villa Vie Odissey” pour un tour du monde d’exception. Au programme ? 425 ports à travers la planète et un voyage à travers 140 pays au total, pour une expérience qui semble sortir de l’ordinaire. Attention toutefois à être sûr de ne pas avoir le mal de mer. En effet, 4 années sur l’océan, ça peut être long.

4 ans de voyage pour fuir Trump

Naturellement, ce voyage a un coût. Il faut compter 151.000 euros au total (160.000 dollars, dans l’offre initiale), pour deux, dans une cabine, pour ces 4 années. Pour une personne seule, le prix est plus élevé encore, puisqu’il faudra compter 241.000 euros au total (256.000 dollars, dans l’offre initiale). Pour autant, la compagnie l’assure, ce sera un formidable moyen d’éviter le stress de la vie, la politique et les transports !

À ce prix-là, qu’est-ce qui est compris ? Et bien énormément de choses. En effet, la croisière comprend la nourriture (pour les 4 ans), les boissons (pour les 4 ans également) ainsi qu’un accès quotidien à une salle de sport et de remise en forme, un spa et bien d’autres choses encore auxquelles nous n’avons pas eu accès. Rapportée à l’année et au coût de la vie, cette expérience pourrait finalement s’avérer être accessible !

Une option de deux ans est aussi proposée

Pour les personnes qui ne souhaitent pas partir aussi longtemps ou qui ont un budget serré, une option de deux ans est par ailleurs proposée. Celle-ci devrait permettre aux Américains concernés par cette envie de voyage, de revenir pour les élections de mi-mandat. Il faudra toutefois être prêt à payer entre 88.000 et 141.000 euros (soit, entre 94.000 et 141.000 dollars, au total).