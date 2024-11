Présidentielle 2026 au Bénin : Jacques Ayadji lance un appel aux partis proches de Talon

Photo : DR

Le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a tenu une session conjointe du Conseil national et un Congrès extraordinaire à Cotonou les 9 et 10 novembre 2024. Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin, a profité de cette occasion pour appeler les partis politiques de la mouvance présidentielle, dont l’Union progressiste le renouveau (UP-R), le Bloc républicain (BR) et la Renaissance nationale (RN), à renforcer leur unité autour du chef de l’État, Patrice Talon.

Lors de son discours, Jacques Ayadji a insisté sur l’importance de cette synergie pour garantir le succès lors de la présidentielle de 2026. Il a souligné la nécessité d’une action concertée pour mener à bien le projet de développement initié par Talon, qu’il qualifie d’« œuvre de redressement et de révélation » du pays. Pour Ayadji, se rassembler et resserrer les rangs est essentiel pour préserver la stabilité politique et les acquis économiques du Bénin.

Le président de Moele-Bénin a également rappelé l’engagement de son parti à être un pilier de cette union, réaffirmant que la vision de Moele-Bénin vise à répondre aux aspirations communes des Béninois. Dans cet esprit, il a encouragé les membres de son parti à rester mobilisés, engagés et à l’écoute des préoccupations du peuple, insistant sur la discipline et l’unité dans leurs actions.