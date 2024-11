Présidentielle au Somaliland, un Etat non reconnu par la commmunauté internationale

Photo AFP / MARC HOFER

Abdirahman Mohamed Abdullahi dit « Irro« , chef du principal parti d’opposition, a remporté les élections présidentielles du Somaliland, une région de la Corne de l’Afrique et ancienne colonie britannique. Selon les résultats fournis à la presse par le président de la commission électorale (NEC) Muse Hassan Yusuf, Abdirahman Mohamed Abdullahi, avec 63,92% des voix, devance largement le président sortant Muse Bihi.

Cette victoire intervient alors que le Somaliland traverse une période de tensions. La République du Somaliland, pays non reconnu par la communauté internationale, cherche à renforcer sa position sur la scène mondiale. Le chef du principal parti d’opposition, qui a fait campagne sur la promesse de changement et d’unité, a critiqué la gestion de Muse Bihi, notamment sa politique étrangère et son incapacité à résoudre les conflits internes.

Le nouveau président devra relever de nombreux défis, parmi lesquels l’amélioration de la situation économique, la consolidation de l’unité nationale et la recherche d’une reconnaissance internationale. Le Somaliland, territoire de 175 000 km² avec une population de plus de six millions d’habitants en 2024, jouit d’une autonomie de fait depuis plus de trois décennies. Avec sa capitale Hargeisa, il dispose de ses propres institutions, de sa propre monnaie et de son armée.

Cependant, son isolement international limite ses possibilités de développement et freine son ambition de devenir un État pleinement reconnu. Il a déclaré son indépendance le 18 mai 1991. Cette déclaration d’indépendance n’a pas été reconnue par la communauté internationale. Mais cette indépendance sera entérinée par un référendum en mai 2001. Lors de ce référendum, le peuple a voté à 97% « oui » pour reconnaitre cette indépendance.