Production de fer : la Sierra Leone passe à l’action

La Sierra Leone, riche en ressources minérales, franchit une nouvelle étape dans son développement industriel. Le pays a inauguré sa première usine de production de barres de fer, une initiative qui vise à réduire sa dépendance aux importations et à stimuler son économie. Cette usine, détenue par l’entreprise guinéenne Odhav Multi-Industries, a une capacité de production annuelle de 120 000 tonnes et devrait permettre à la Sierra Leone de faire des économies.

« Les barres de fer produites par Odhav Multi-Industries permettront non seulement à la Sierra Leone d’économiser 300 millions de dollars en coûts d’importation annuels, mais aussi d’atténuer la pression sur les devises étrangères« , a déclaré le ministre du Commerce et de l’industrie, Ibrahim Sesay. L’usine permettra non seulement de fabriquer des barres de fer, mais aussi d’autres produits métallurgiques comme du fil de fer, des clous et des treillis métalliques.

L’initiative s’inscrit dans une volonté plus large de transformer le secteur industriel du pays. En effet, bien que la Sierra Leone dispose d’importantes réserves de minerai de fer, elle exporte principalement de la matière première non transformée. La Sierra Leone valorise ainsi ses ressources naturelles sur son propre territoire. Le gouvernement sierra-léonais espère attirer de nouveaux investissements étrangers et diversifier son économie. « Ce lancement marque une nouvelle ère de décollage industriel pour la Sierra Leone. Nous sommes déterminés à ouvrir des opportunités d’investissements étrangers et nos politiques sont conçues pour soutenir une croissance industrielle durable« , a déclaré le président sierra-léonais Julius Maada Bio lors de son discours inaugural.

Le président d’Odhav Multi-Industries, Nilesh Katarmal a salué les politiques favorables aux investissements que le président a mis en place et s’est engagé à ne produire que de la qualité. « Nous nous engageons à produire des barres de fer de haute qualité à des prix abordables tout en contribuant à la croissance industrielle de la Sierra Leone », a-t-il promis.

Riche en ressources naturelles comme la bauxite, le rutile, l’or et le diamant, la Sierra Leone possède aussi l’une des plus grandes mines de fer d’Afrique, située à Tonkolili, avec une capacité annuelle de 20 millions de tonnes. Cette nouvelle usine créera de nombreux emplois et devrait réduire considérablement le coût des importations de produits métallurgiques, qui s’élevaient à 78 millions de dollars en 2023.