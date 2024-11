Projet de loi de finances 2025 au Bénin : les députés s’approprient le contenu

Photo : Assemblée Nationale / Benoit Koffi

Ce mardi 5 novembre 2024, les députés béninois ont participé à un atelier d’imprégnation du projet de loi de finances pour l’année 2025, organisé par l’Unité d’analyse, de contrôle et d’évaluation du budget de l’État (Unaceb). Ce cadre d’échange, soutenu financièrement par le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud) dans le cadre du Projet d’appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes chargés de la gestion des élections (Parcpoge II), visait à familiariser les élus avec les détails et les enjeux du projet de budget 2025, lequel s’élève à 3.551,005 milliards de FCFA, marquant une hausse de 11 % par rapport à l’exercice précédent.

Lors de l’ouverture des travaux, Gérard Gbénonchi, président de la Commission des finances et des échanges, a salué le soutien du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et a souligné l’importance de cet atelier pour les parlementaires. Selon lui, cette session contribue à une meilleure maîtrise des éléments budgétaires, condition essentielle pour des choix éclairés au profit des citoyens. Il a aussi exprimé sa reconnaissance à l’Unaceb pour son rôle dans la mise en place de cette rencontre et au Pnud pour l’appui financier.

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les connaissances des députés en matière de finances publiques, avec un accent particulier sur le financement des secteurs sociaux. À travers plusieurs communications, les participants ont été invités à explorer les implications économiques et sociopolitiques des orientations budgétaires proposées.

Des échanges approfondis ont permis d'aborder des thématiques variées, allant de l'analyse de l'exécution budgétaire de 2024 au cadrage macroéconomique et aux orientations stratégiques pour 2025.

Les députés ont ainsi suivi huit communications couvrant des domaines essentiels du projet de loi. Parmi celles-ci, des présentations sur l’analyse des prévisions de dépenses en tenant compte des perspectives de genre et des droits de l’enfant ont suscité un vif intérêt. D’autres discussions ont été consacrées aux nouvelles mesures fiscales et douanières, ainsi qu’à la stratégie annuelle d’endettement de l’État pour l’année à venir. Cette diversité des sujets abordés visait à fournir aux parlementaires, une vue d’ensemble et un cadre analytique pour orienter les débats à venir en commission et en plénière.

En invitant les députés à une lecture critique et à une compréhension approfondie du projet de budget, cet atelier répond à un besoin de transparence et d’efficacité dans le processus d’allocation des ressources nationales. L’appropriation des contenus budgétaires par les élus devrait renforcer leur capacité à formuler des recommandations en cohérence avec les priorités de développement du Bénin. Au terme de cet atelier, les députés auront la charge d’examiner ce projet de loi sous divers angles afin d’aboutir à des choix budgétaires adaptés aux réalités économiques et sociales du pays.