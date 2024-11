Projet Luxembourg au Bénin : Les enfants du Zou et du Couffo au cœur de l’initiative

Le projet Luxembourg « Soutien au Gouvernement du Bénin pour la réalisation des droits des enfants à risque ou affectés par la traite, le travail des enfants et ses pires formes » a été officiellement lancé à Djakotomey par le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Madame Adidjatou MATHYS. Elle était accompagnée du Chargé d’Affaires en Pied de l’Ambassade du Luxembourg, Joseph SENNINGER, et du Représentant Résident de l’UNICEF au Bénin, Ousmane NIANG.

Ce projet, financé à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA, s’inscrit dans un effort de trois ans pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les départements du Zou et du Couffo. Ces deux régions présentent des taux de prévalence inquiétants, avec 17,2 % d’enfants touchés dans le Zou et 41,2 % dans le Couffo, selon les données de l’enquête MICS 2022.

L’objectif principal est d’accélérer la mise en œuvre des recommandations internationales en vue d’éradiquer la traite des enfants et leur exploitation économique. Spécifiquement, il s’agit: de lutter contre la traite des enfants à des fins de travail forcé ; d’appliquer les dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et à ses pires formes ; de renforcer les mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre ces pratiques ; d’enquêter et de poursuivre les auteurs de telles violations.

Le lancement officiel à Djakotomey a réuni des acteurs locaux de la protection des enfants ainsi que des autorités traditionnelles. Une présentation détaillée du projet a été suivie par l’installation d’un comité de pilotage chargé de coordonner et suivre sa mise en œuvre. Selon Ousmane NIANG, Représentant Résident de l’UNICEF au Bénin, l’appui du Luxembourg est une étape cruciale dans la lutte contre le travail des enfants. Il a exprimé la volonté de l’UNICEF de continuer à collaborer avec le Gouvernement béninois pour offrir un meilleur avenir aux enfants vulnérables.

De son côté, Joseph SENNINGER, représentant du Luxembourg, a salué les efforts du Bénin dans ce domaine et affirmé l’engagement de son pays à soutenir cette cause essentielle. D’ici la fin du projet, 75 000 enfants et adolescents, dont 60 % de filles âgés de 15 à 19 ans, devraient être directement impactés.

Le Ministre Adidjatou MATHYS a réaffirmé l’engagement du Gouvernement béninois à accompagner ce projet au niveau central et local. Elle a également appelé les différents acteurs à œuvrer avec détermination pour que les actions prévues portent les fruits escomptés. Ce projet représente une avancée significative dans la lutte contre le travail des enfants au Bénin, renforçant les efforts pour protéger les droits fondamentaux des plus vulnérables.