Revitalisation de Ouidah : le projet Corridor culturel officiellement lancé

La ville historique de Ouidah, à travers le Centre culturel de rencontre International (Ccri) John Smith, a accueilli, mercredi 6 novembre 2024, le projet Corridor culturel. Lequel projet vise la revitalisation de sa culture, en apportant un soutien de taille aux jeunes acteurs culturels porteurs de projets professionnels et des moyens de développer leurs compétences.

Offrir aux jeunes de Ouidah les moyens de développer leurs compétences et d’en acquérir de nouvelles notamment dans la maîtrise des outils numériques, soutenir les jeunes artistes du Bénin et d’Afrique subsaharienne dans le développement de leurs projets professionnels en leur offrant des résidences de travail, un accompagnement professionnel et une meilleure visibilité et développer les capacités logistiques et de mise en œuvre des actions du Ccri sur le territoire, et développer les compétences de son équipe, dans un souci de rendre l’association autonome à l’issue de cette phase, tels sont les objectifs de ce projet de trois ans, officiel lancé dans l’enceinte du Ccri John Smith, en présence de plusieurs personnalités dont une délégation du ministère du tourisme, de la culture et des arts, conduite par le directeur de cabinet du ministre, du président et de la déléguée générale de l’Association des centres culturels de Rencontre (Accr) dont le Ccri est membre, ainsi que la directrice de l’Agence française de développement (Afd). Les têtes couronnées, les chefs traditionnels, les cadres de la région et des artistes et acteurs culturels ont également marqué leur présence à cette cérémonie.

Publicité

À cette occasion, le directeur du Ccri Janvier Nougloï a présenté les prouesses réalisées par le centre depuis sa création le 15 juin 2021. En tant que membre du Réseau des Centres culturels de rencontre, et en tant que premier Centre culturel de rencontre International d’Afrique subsaharienne, le Ccri aspire à connecter, soutenir et former les acteurs culturels locaux, tout en élargissant leur audience et en offrant aux jeunes des occasions de rencontre avec les arts. Le Ccri s’emploie à mettre en œuvre les directives de son conseil d’administration en parfaite harmonie avec les ambitions de l’État et de la municipalité de Ouidah.

Son positionnement en tant que pôle de diffusion culturelle au Bénin se manifeste à travers une pluralité d’expressions artistiques, incluant l’écrit, les arts de la scène, la musique, les arts plastiques, ainsi que des conférences et des projections cinématographiques. Le Ccri prend ainsi un rôle actif dans la promotion de la culture locale, agissant en tant qu’interlocuteur privilégié des communautés artistiques, qu’elles soient locales ou nationales, institutionnelles ou privées, et collaborant avec un vaste éventail de partenaires. Il n’a pas manqué de lever un coin de voile sur les nouvelles ambitions du Centre et les enjeux ayant conduit à la création du projet Corridor Culturel pour la revitalisation culturelle de Ouidah.

La déléguée générale de l’Accr, Odile Pradem Faure, a détaillé davantage les tenants et les aboutissants de ce projet naissant. Lequel projet permet au Ccri et à son équipe professionnelle de contribuer à l’attractivité de l’agglomération de Ouidah par le renforcement de l’offre culturelle, le soutien à l’émancipation par la culture notamment des jeunes des familles défavorisées et le développement des perspectives professionnelles pour les jeunes artistes du territoire, dans un souci d’une plus grande égalité des chances Homme/Femme.

« Ensemble avec le soutien de l’Agence française de développement, de l’Association Internationale des maires francophones et l’Association les Amis de Ouidah ainsi que les contributions significatives du ministère de la Culture et de la Ville de Ouidah, nous construirons à travers des échanges et professionnalisation mutuelle, des modèles d’action qui pourront être partagés dans notre réseau et répliqué par d’autres membres. Le Ccri John Smith de Ouidah occupe une place unique dans le paysage associatif et culturel béninois » a-t-elle déclaré.

Publicité

Rapprochement des populations de Ouidah aux ressources culturelles nécessaires

Le maire de la ville de Ouidah, président du Conseil d’administration du Ccri John Smith a souligné que le projet Corridor Culturel, s’inscrit dans une dynamique de développement culturel, artistique et social et représente une opportunité sans précédent pour sa ville et pour l’ensemble de sa communauté. « Nous savons tous que la culture est un vecteur fondamental de développement et d’attractivité. En facilitant l’accès à la culture et en renforçant notre offre culturelle, le Corridor Culturel permettra de transformer Ouidah en un véritable pôle artistique et culturel, accessible à tous, et en particulier aux jeunes de notre ville. Ce projet a pour ambition de répondre aux besoins pressants de notre population, souvent éloignée des ressources culturelles et des opportunités de formation »,a laissé entendre Christian Houétchénou.

À son tour, le directeur de cabinet du ministre chargé de la Culture, Eric Totah a mis un accent sur la volonté du gouvernement de développer et de révéler le développement territorial et culturel. Il a également salué les efforts du Ccri en vue de la concrétisation de l’ensemble des projets initiés en faveur de l’animation de la scène artistique béninoise. Lesquels efforts vont dans la droite ligne de la vision du gouvernement béninois qui, depuis 2016, développe une stratégie de promotion et de valorisation de l’art et de la culture à travers divers mécanismes, réformes et transformations de l’ensemble de l’écosystème.

À travers ce projet lancé à partir de la signature de la Convention de partenariat entre l’Accr et le Ccri, le Ccri John Smith se donne les moyens de ses ambitions, et se positionne comme un soutien de taille aux jeunes artistes du Bénin et d’Afrique subsaharienne dans le développement de leurs projets professionnels, et renforcer les capacités logistiques d’intervention du Ccri sur le territoire.