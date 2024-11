Russie et Corée du Nord désormais unies pour se défendre en cas d’attaque

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Depuis plusieurs semaines, le président russe Vladimir Poutine évoque, pour justifier le rapprochement inédit entre la Russie et la Corée du Nord, un traité de “Défense mutuelle”. Mais jusqu’alors, personne n’était au courant de rien. De quoi ce traité parle-t-il, quelles sont les conditions associées ?

Aujourd’hui, nous y voyons un peu plus clair. En effet, la Russie et la Corée du Nord ont officiellement ratifié ce traité à l’occasion d’un vote organisé au sein de la chambre haute du Parlement russe (le Sénat). Pour l’occasion, absolument tous les élus présents ont voté en faveur de ce texte, qui n’a donc reçu aucun vote contre (ni même d’abstention). Un véritable succès pour le président Poutine.

Russie et Corée du Nord actent leur rapprochement

En effet, ce dernier, qui continue de recherche de l’appui, des soutiens à l’échelle internationale, peut ainsi se satisfaire d’avoir été en mesure de convaincre Pyongyang et ses propres élus à le suivre dans ce projet. Ce texte prévoit, dans ses termes, une aide militaire immédiate réciproque, si l’un des deux pays venait à être attaqué, que ce soit par les forces armées américaines, de l’OTAN ou autres.

Pour l’heure, aucune des deux nations n’a été attaquée en l’état. Pour autant, la Corée du Nord aurait envoyé, selon les renseignements américains et ukrainiens, entre 10 et 12.000 de ses hommes sur le territoire russe afin de s’entraîner et s’acclimater au terrain, en vue d’être envoyés en Ukraine pour combattre aux côtés des forces engagées. Une annonce pointée du doigt par le président Zelensky

L’arrivée de Trump peut-elle tout changer ?

Une escalade dans ce conflit, que le président américain Joe Biden et l’ONU ont tenu à pointer du doigt. Malgré tout, les réactions se sont avérées être assez timides, notamment côté européen où peu nombreuses ont été les voix à s’élever face à cette information. La récente élection du président Donald J. Trump pourrait toutefois avoir un fort impact, lui qui a promis la fin de la guerre en Ukraine, en 24 heures.