Russie: les USA confirment les craintes des Ukrainiens

Un soldat russe (Associated Press)

Alors que l’engagement de soldats nord-coréens s’apparentait au pire des scénarios pour l’Ukraine, il semblerait qu’effectivement, des militaires envoyés par Pyongyang se soient officiellement engagés dans des opérations de combat, aux côtés de Moscou, directement sur le sol ukrainien.

Si 1.500 soldats environ ont été envoyés, quasiment 10.000 autres de plus ont été déployés en Russie afin d’y être entraînés. Porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel a confirmé l’information, ajoutant que cette situation suscitait l’inquiétude totale du gouvernement américain, mais aussi de Kiev qui ne sait pas comment faire pour réagir et faire face.

La Russie compte sur la Corée du Nord

Interrogé sur le nombre officiel de militaires présents, Vedant Patel a confirmé plus de 10.000 soldats, ne pouvant toutefois justifier d’un chiffre précis. Une grande partie de ces derniers se trouverait actuellement dans la région de Koursk, dont une partie est sous la coupe des forces armées ukrainiennes. Un déploiement qui inquiète les Occidentaux. D’ailleurs, Antony Blinken, chargé des Affaires étrangères américaines, se trouve actuellement à Bruxelles.

De son côté, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a invité Pyongyang à retirer au plus vite ses forces armées du sol russe. Un appel corroboré par l’ambassadeur américain adjoint aux Nations Unies. Pour Moscou, la présence des soldats nord-coréens est une véritable nécessité, le Kremlin ne souhaitant pas lancer un appel à la mobilisation générale.

Plus de 10.000 hommes envoyés à Koursk

Il lui fallait donc trouver de nouveaux partenaires militaires. La ratification du traité de défense mutuelle, avec Pyongyang, permet aujourd’hui à Moscou de bénéficier d’une manne de soldats supplémentaire, qu’il faut toutefois former. Artillerie, drones, mais aussi interopérabilité et barrière de la langue… Les défis sont encore nombreux, mais le plus dur est déjà fait : plus de 10.000 hommes sont présents sur place.