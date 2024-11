Salon national du livre 2024 : Valorisation de la littérature de jeunesse

Photo: DR

Au ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, s’est tenue le jeudi 14 novembre 2024, une conférence de presse qui a porté sur le salon national du livre édition 2024 qui va s’articuler sur le thème « Littéraire de jeunesse : le monde des petits dévoreurs de mots ».L’édition 2024 du Salon national du livre s’intéresse à la littérature de jeunesse. Cette catégorie de lecteurs est soumise à des mutations profondes dans ses rapports à la lecture.

En effet, sous l’influence des nouvelles technologies, la lecture des jeunes connaît à la fois un essor extraordinaire et des transformations qui bouleversent les habitudes. ‹‹ On ne lit plus seulement sur du papier, mais aussi sur écran. On ne lit plus uniquement des écrits, mais des mixtes combinant des images et des textes. On ne lit plus seulement pour s’instruire, mais aussi pour s’amuser, se détendre, communiquer avec des univers virtuels, s’informer, s’approprier le patrimoine culturel de son pays, se former une conscience citoyenne ››, a indiqué le directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture, William Codjo. Les bandes dessinées, les romans de jeunesse, les livres illustrés continuent de jouer pleinement leur rôle de compagnons des jeunes lecteurs. Ils leur permettent de se hisser sur les épaules des géants que sont les auteurs pour découvrir le monde et ses splendeurs. ‹‹ Nous avons l’impérieux devoir de multiplier les occasions, telles que celle du Salon national du livre. Cela contribue non seulement à développer la taille du marché au profit de nos professionnels de la chaine du livre, mais également à œuvrer à la mise en commun des réflexions et des pratiques visant à affiner et densifier l’offre de livres ››, a laissé entendre le directeur général de l’Adac. Occuper sainement la jeunesse par la pratique régulière des activités de lecture est donc utile à l’économie du livre. Pour le ministre de la Culture, du tourisme et des arts, Jean-Michel Abimbola, cet événement majeur, en parfaite synergie avec la vision gouvernementale, rappelle que le livre, bien plus qu’un objet, est un instrument d’éducation, d’innovation et de cohésion nationale.

Publicité

Cette édition rassemblera en un seul lieu toute la diversité et la richesse de l’industrie du livre, afin de débattre des grandes questions relatives à la littérature et à la jeunesse. Le délégué général du salon, Florent Couao-Zotti trouve que cette édition est une manière inédite de mettre en place une tribune, un espace de réflexion et d’échange pour que la littérature jeunesse continue d’inspirer et d’élever les esprits. ‹‹ Servir les petits dévoreurs de mots, c’est servir l’humanité, celle de l’espoir et de la liberté ››, a-t-il laissé entendre. Il importe de préciser que des écrivains de renom, venant de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique, sont attendus pour cet évènement. L’édition de cette année sera caractérisée par des tables rondes et des débats, des cafés littéraires et l’animation des stands.