Sénégal : Le rappeur Booba félicite le champion de MMA Reug Reug

Booba (Photo DR)

Le champion sénégalais de MMA, Reug Reug, vient de réaliser un exploit marquant dans le monde des arts martiaux mixtes en battant Anatoly Malykhin lors du One Championship 169. Dans ce combat décisif, Reug Reug a su dominer dès le premier round grâce à une tactique bien rodée et une puissance de frappe redoutable, immobilisant son adversaire et décrochant la victoire par décision majoritaire des jurys. Ce succès emblématique inscrit son nom parmi les grands du MMA et renforce la place du Sénégal dans le sport international.

Le triomphe de Reug Reug a suscité une vague de félicitations, notamment de la part de personnalités influentes. Le rappeur français Booba a célébré cette victoire sur X (ex-Twitter), partageant une vidéo accompagnée des initiales « KK » et du drapeau sénégalais, un clin d’œil affectueux pour saluer Reug Reug.

Publicité

D’autres figures emblématiques, telles que le lutteur Balla Gaye 2 et le footballeur Pape Matar Sarr, ont également rendu hommage à ce parcours impressionnant. Cette victoire de Reug Reug représente un moment historique, illustrant l’ascension d’un champion sénégalais dans l’arène internationale et consolidant la fierté de tout un pays pour son héros.