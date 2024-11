Tentative de coup d’état au Bénin : Koovi critique Holo après ses déclarations

Photo DR

Dans une déclaration publiée sur Facebook, Dr Bertin Koovi, membre du Bloc Républicain et soutien du Président Patrice Talon, a critiqué les interprétations juridiques qualifiant les événements récents de « tentative de coup d’État » et a exprimé son étonnement face aux propos de Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle.

« Il est surprenant de voir certains se réjouir de l’échec de cette tentative, même si la justice n’a pas retenu cette qualification », a-t-il écrit, soulignant que les accusations retenues sont, entre autres, le complot contre la sécurité de l’État et le blanchiment d’argent. Selon lui, ces allégations et interventions publiques révèlent un environnement hostile pour le chef de l’État. Il a appelé à l’unité et à la protection de la nation : « Que Dieu protège notre pays. »

Rappelons qu’à la faveur d’une sortie médiatique, l’ancien président de la Cour Constitutionnelle s’était prononcé sur cette actualité. Il a notamment fait remarquer qu’il fait faire attention aux mots utilisés dans le cadre de cette affaire. Dans ses déclarations, il a proposé une analyse juridique approfondie de la notion de « coup d’État », à la lumière des événements récents. Holo a souligné que le terme est souvent utilisé à tort, et que, pour qu’un acte soit qualifié de coup d’État, il doit impliquer une prise de pouvoir par une autorité instituée, en violation de la loi constitutionnelle.