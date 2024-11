Travaux budgétaires au Bénin : Plaidoyer de la HAAC pour le financement des besoins hors cadrage

(Edouard Loko sollicite l’appui des députés) Le projet de budget exercice 2025 défendu par Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication (HAAC) devant les députés, est de trois milliards cent quatre millions neuf cent trente-deux mille trois cent quarante-trois (3 104 932 343) francs CFA.

Il a connu une augmentation de 34%, laquelle se justifie par les exigences des défis actuels de la régulation des médias et qui nécessitent de nouveaux outils techniques, la mise à disposition de ressources humaines qualifiées et de moyens matériels et financiers substantiels. Une occasion pour le président de la HAAC de solliciter l’appui des députés en ce qui concerne le plaidoyer à l’adresse du Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances pour la prise en compte des crédits relatifs aux besoins exprimés hors cadrage, lesquels sont chiffrés à six cent vingt-cinq millions soixante-quatre mille huit cent un (625 064 801) Francs CFA aux fins de la réalisation des grands projets retenus pour 2025. Ce qui aidera l’Institution à faire face avec une plus grande efficacité, à ses obligations légales de contrôle et de suivi des prestations des organes de presse. Une performance à atteindre à tout prix à en croire la présentation faite pour le renforcement de la démocratie passant par la défense et la promotion de la liberté de presse, la préservation de la paix et de l’unité nationale.

Lire les impressions de Edouard Loko au terme de la présentation

“…Le budget 2025 de la HAAC s’élève à 3.004.000.000 Fcfa et à connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAAC. Je dois dire que ce qui m’a frappé, c’est le sérieux des députés membres de la Commission budgétaire. Ce n’était pas une formalité. Ils ont posé des questions par rapport au budget et aux attributions de la HAAC. La HAAC n’a qu’un seul chantier qui est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés s’inquiètent déjà des dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Il y a un aspect qui intéresse les journalistes. C’est de l’aide de l’Etat à presse privée. Vous savez que ça fait bientôt huit ans voire neuf ans que les contextes et les conditions n’ont pas rassuré les autorités pour qu’elles débloquent cette aide. Je ne veux pas vendre la peau du loup avant de l’avoir tué (…) Je pense qu’avant la fin de cette année, nous allons avoir quelque chose dans cette aide. C’est vrai que les journalistes en besoin. C’est vrai la profession en a besoin. Je croise les doigts (…) Le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe fait partie des recommandations lors des débats budgétaires de 2024. Les recommandations des députés sont toujours prises au sérieux. Nous avons informé les députés des démarches que nous sommes en train d’entreprendre par rapport à ce dossier. Je crois qu’ils sont satisfaits. Le bruit ne fait pas toujours du bien. Ce n’est pas un dossier que nous avons oublié. Vous aurez dû constater que dans le repositionnement sur le multiplex, la dernière décision de la HAAC n’a pas enlevé la Gazette du Golfe. Ça signifie ce que cela signifie. Comme je l’ai rappelé aux députés, le gouvernement était aussi surpris que Golfe soit fermé. J’étais chargé de mission au cabinet du président de la République. Maintenant que je suis en place au niveau de la HAAC, je prends connaissance du dossier. Tout ça va se résorber. Les députés que nous avons trouvés, très avenants et très exigeants par rapport à la régulation ont globalement souhaité que les moyens soient donnés à la HAAC pour faire son travail…”