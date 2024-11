Ukraine: pour Zelensky, Trump va accélerer la fin de la guerre

Photo : AFP

Le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive militaire contre l’Ukraine, marquant une intensification majeure des tensions qui persistaient depuis 2014. Cette opération a entraîné une réaction internationale immédiate. Les États-Unis et les pays européens ont mis en place des sanctions économiques contre la Russie et déployé un soutien militaire et financier à l’Ukraine, tandis que les deux camps se sont engagés dans un conflit de haute intensité. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d’estimer que l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait accélérer la fin du conflit.

La situation actuelle et ses enjeux

La réalité du terrain pèse sur les discussions diplomatiques. Zelensky a reconnu les difficultés rencontrées dans l’est de l’Ukraine face aux avancées russes. Les initiatives diplomatiques se multiplient, comme en témoigne l’échange entre le chancelier allemand Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Le plan ukrainien en dix points propose notamment le retrait des troupes russes et le rétablissement de l’intégrité territoriale. JD Vance, futur vice-président américain, a quant à lui manifesté ses réticences sur la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine, introduisant une nouvelle variable dans les négociations.

Publicité

Les éléments d’une résolution en discussion

L’équipe de transition de Trump examine plusieurs pistes pour un accord. Une proposition majeure prévoit l’engagement de l’Ukraine à rester hors de l’OTAN pendant vingt ans, en échange du maintien d’une assistance militaire américaine. Ce plan suggère également l’établissement d’une zone démilitarisée de 800 miles, sous supervision internationale. La Russie a signalé son intérêt pour des négociations avec la future administration américaine, ouvrant la voie à de possibles avancées diplomatiques.

L’impact attendu de la nouvelle administration américaine

Le président élu américain a formulé des propositions précises, notamment celle de résoudre la situation en 24 heures via des entretiens directs avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Cette approche, basée sur des négociations au plus haut niveau, reflète une nouvelle orientation dans la gestion du conflit. Trump a également insisté sur la nécessité d’une participation financière accrue des pays européens dans le soutien à l’Ukraine. Lors d’une interview accordée à la radio publique ukrainienne Suspilne, Zelensky a ainsi déclaré que la guerre « se terminera plus rapidement avec la politique de l’administration Trump qui dirigera désormais la Maison Blanche ».