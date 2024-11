Une collision galactique génère une onde de choc interstellaire

PHOTO : NASA

Une onde de choc spectaculaire a traversé l’espace, déclenchée par la collision de cinq galaxies au sein du Quintette de Stephan, un groupe galactique situé à près de 290 millions d’années-lumière de la Terre. Ce phénomène, observé par une équipe d’astronomes britanniques, révèle les forces cosmiques en jeu lors de telles interactions galactiques, capables de provoquer des effets notables jusqu’à notre planète.

L’événement a été catalysé par la galaxie NGC 7318b, se déplaçant à une vitesse impressionnante de 3,2 millions de kilomètres par heure. En percutant les quatre autres galaxies qui composent le Quintette de Stephan, cette collision a libéré une onde de choc d’une intensité comparable à celle d’un avion à réaction. Selon l’étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l’impact a enflammé le plasma et les gaz présents dans la zone de collision, créant un champ de débris spatial où de nouveaux phénomènes astrophysiques prennent forme.

Publicité

Ce type de collision galactique est bien plus qu’un simple événement destructeur. L’impact provoqué par NGC 7318b a en effet déclenché un processus important dans la formation des étoiles, un phénomène que Marina Arnaudova, astrophysicienne à l’université de Hertfordshire, qualifie de catalyseur dans la genèse de nouvelles étoiles. Au-delà du bruit créé par cette onde, l’interaction entre les galaxies pourrait marquer le début de la naissance de nouvelles structures stellaires au sein de cette région de l’univers.

Les implications de cette découverte vont au-delà de l’étude de cette onde de choc. Elles offrent une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre dans l’évolution des galaxies, notamment en ce qui concerne leur composition et leur dynamique interne après une collision majeure. Ce phénomène cosmique s’ajoute aux nombreux autres qui témoignent de l’agitation continue de l’univers, nous rappelant que même à des distances inimaginables, des événements peuvent interférer avec notre propre environnement.