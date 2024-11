USA : dénouement dans l’affaire du rappeur Young Thug

Young Thug Photo : Paras Griffin, Getty Images

Le dénouement d’une saga judiciaire de près de deux ans vient de s’achever à Atlanta avec la libération du rappeur Young Thug. L’artiste de 33 ans, Jeffery Lamar Williams de son vrai nom, a accepté de plaider coupable pour six chefs d’accusation, incluant la participation à une activité criminelle organisée et la possession de drogue et d’armes à feu.

La justice géorgienne a prononcé une peine de mise à l’épreuve de 15 ans, tenant compte des 18 mois déjà passés en détention depuis son arrestation en mai 2022. Cette affaire a mis en lumière les liens présumés entre son label Young Stoner Life Records et une branche du gang des Bloods, connue sous le nom de Young Slime Life (YSL).

Le procès s’est distingué par une controverse majeure concernant l’utilisation des paroles de rap comme éléments à charge. Les procureurs ont en effet intégré des extraits de chansons de Young Thug comme preuves d’activités criminelles, une démarche qui a suscité de vives critiques. De nombreux défenseurs des libertés civiles ont dénoncé cette pratique comme discriminatoire et attentatoire à la liberté d’expression artistique.

La procédure judiciaire a connu plusieurs rebondissements notables, notamment la récusation du juge Ural Glanville en juillet. Ce dernier avait organisé une rencontre avec les procureurs et un témoin clé sans en informer l’ensemble des parties, conduisant à son remplacement par la juge Paige Reese Whitaker.

L’accusation a dépeint YSL comme une organisation criminelle impliquée dans des activités illégales allant du trafic de stupéfiants aux vols de voitures avec violence, jusqu’aux homicides. La procureure Adriane Love a notamment souligné durant sa plaidoirie que l’organisation « cochait toutes les cases d’un gang criminel de rue ».