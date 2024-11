USA: Musk rencontre un responsable iranien

Photo Elon Musk de Depositphotos

Alors que son poste au sein du gouvernement américain a d’ores et déjà été déterminé, ce dernier étant chargé de travailler à améliorer l’efficacité gouvernementale, Elon Musk semble prendre beaucoup de plaisir dans sa nouvelle carrière politique. En effet, le milliardaire américain aurait déjà rencontré un responsable iranien.

Selon les informations du New York Times, média hautement respecté outre-Atlantique, le propriétaire de Tesla, SpaceX ou encore X et Neuralink aurait rencontré, ce lundi, Amir Saeid Iravani, qui n’est autre que l’ambassadeur iranien à l’ONU (Organisation des Nations Unies). Pour l’occasion, les deux hommes auraient échangé autour des différents leviers à activer pour réduire les tensions entre les deux nations.

Elon Musk rencontre un officiel iranien

Une réunion d’environ une heure, qui s’est tenue à l’écart des regards indiscrets. Au sortir de celle-ci, les dirigeants iraniens auraient fait part de leur surprise, ajoutant que cette réunion était positive. Une bonne nouvelle donc, quand bien même, ni les équipes de communication du président Trump, ni Elon Musk (ou ses représentants) n’ont souhaité rebondir sur le sujet.

Cette réunion pourrait marquer un changement profond dans la façon dont Washington traite avec Téhéran. En effet, depuis plusieurs années maintenant, les deux pays sont particulièrement opposés sur de nombreux sujets. On se souvient d’ailleurs que Trump avait accentué la pression sur le régime, en lui imposant de lourdes sanctions économiques tout en ordonnant la tenue d’une frappe sur le général Qassem Soleimani.

Un premier pas vers un réchauffement des relations diplomatiques ?

On ne sait pas véritablement ce qui est ressorti de cet échange entre Amir Saeid Iravani et Elon Musk. Pour autant, certaines sources croient savoir que le premier aurait demandé la levée des sanctions américaines à l’encontre du gouvernement, tout en invitant les États-Unis à revoir leur position et autoriser certaines de leurs entreprises à venir s’implanter sur le sol iranien.