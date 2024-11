USA : Plusieurs dirigeants félicitent Trump avant les résultats définitifs

Donald Trump et JD Vance (AP Photo/Tom E. Puskar)

Bien que les résultats définitifs de l’élection présidentielle américaine n’aient pas encore été officiellement proclamés, Donald Trump semble déjà victorieux. Face à la candidate démocrate Kamala Harris, l’ancien président a repris la Maison-Blanche, signant un retour spectaculaire à la tête des États-Unis. Ce retour a été accueilli par plusieurs chefs d’État, qui n’ont pas tardé à lui adresser leurs félicitations, soulignant leur volonté de coopérer avec l’administration Trump.

Parmi les premiers dirigeants à réagir, le président français Emmanuel Macron s’est démarqué par un message symbolique. Dans une déclaration sobre et directe, Macron a adressé ses félicitations à Trump : « Félicitations, président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble, comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. »

Publicité

Ce message témoigne de l’intention affichée par Macron de renforcer les relations entre la France et les États-Unis, et marque une volonté de collaboration dans des domaines cruciaux pour les deux nations. La France et les États-Unis, partenaires historiques, pourraient ainsi renouer des liens plus étroits, en particulier après une période de divergences politiques lors du mandat précédent de Trump.

Emmanuel Macron ne semble pas être le seul à souhaiter une coopération renforcée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont également salué la victoire annoncée de Trump, laissant entrevoir une alliance consolidée pour la défense de leurs intérêts respectifs. « En tant qu’alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise », a noté pour sa part dans un communiqué le Premier ministre britannique Keir Starmer.

L’Otan n’est pas resté en marge de cet événement. Le Secrétaire général de cette alliance militaire a tôt fait de féliciter le milliardaire républicain. « Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J’ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l’Otan », a indiqué Mark Rutte.

Le retour de Donald Trump à la présidence américaine ouvre donc une nouvelle ère diplomatique, les félicitations de ces dirigeants mondiaux illustrant l’importance de cette élection pour la scène internationale. En attendant la proclamation officielle des résultats, les États-Unis et leurs alliés se tournent déjà vers l’avenir, avec l’espoir d’une ère renouvelée de dialogue et de prospérité partagée.

https://twitter.com/netanyahu/status/1854070348926328965?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854070348926328965%7Ctwgr%5E4243510d1d48b68f3a595a058fe78a10fd61acbf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Fid575510%2Farticle%2F2024-11-06%2Fmacron-netanyahu-zelensky-ces-politiques-felicitent-donald-trump-pour-sa