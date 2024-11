USA: Trump, bien parti pour remporter les élections

Alors que les élections présidentielles américaines étaient d’ores et déjà présentées comme étant les plus serrées de l’histoire, il semblerait que les résultats soient finalement largement en faveur de Donald J. Trump. En effet, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche semble bien parti pour remporter son pari de reprendre le contrôle du pays.

À l’heure où ces quelques lignes sont rédigées, rien d’officiel. Donald Trump disposerait toutefois, selon CNN, de 246 grands électeurs, sur les 270 dont il a besoin pour remporter les élections. Tout devrait ainsi se jouer dans les “Swing States”, ces États américains qui, traditionnellement, varient d’un côté ou de l’autre selon les élections et les candidats qui se présentent.

Trump, parti pour remporter les élections

Le plus scruté ? La Pennsylvanie et ses 19 grands électeurs. Pour le moment, encore une fois, rien d’officiel, mais toutes les projections s’accordent pour dire que Trump remportera cet État. Fox News y a même officiellement annoncé la victoire de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche. En outre, celui-ci serait en tête dans d’autres “Swing States” comme :

le Nevada,

le Wisconsin,

le Michigan.

Un doute subsiste pour l’Arizona, la candidate démocrate Kamala Harris ayant un temps été en tête avant que Donald Trump ne commence, peu à peu, à rattraper son retard. La situation serait tellement tendue du côté des démocrates que la candidate ayant remplacé Joe Biden au pied levé a annoncé ne pas vouloir prendre la parole, alors qu’elle était attendue à Howard, à l’Université de Washington.

306 grands électeurs, pour Trump ?

Un point de vue partagé par le New York Times. Le média américain estime en effet que Trump a plus de 95% de remporter le scrutin, évoquant même le chiffre de 306 grands électeurs pour ce dernier, contre 232 pour Kamala Harris. Autre bonne nouvelle pour ce dernier, le fait que son parti a remporté le Sénat, ce qui lui offrirait plus de possibilités pour gouverner.