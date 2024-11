Visite de l’IAJP/CO à Kalalé, à Sinendé, à Kouandé, à Tanguiéta et à Cobly

Photo : DR

Construction du développement humain, loin des belles pierres de Cotonou

L’étape de Cobly m’a subjugué et me contraint à écrire ces quelques lignes ce 14 novembre 2024 sous un soleil radieux. Depuis plus d’une quinzaine d’années, l’IAJP/Chant d’Oiseau, avec le sens pastoral élevé de son précurseur Directeur Fondateur et grand penseur futuriste de l’introduction des valeurs dans l’enseignement catholique pour le développement humain intégral des enfants du Bénin, citoyens des temps à venir, le père Raymond Bernard Goudjo, Théologien et Écrivain, s’investit dans la pastorale éducative sur toute l’étendue du territoire national.

Bien loin des prouesses infrastructurelles, économiques et des commodités de la capitale économique, très loin du centre décisionnel du pouvoir exécutif béninois, des intrigues, des rapacités, des exclusions et des véléités politiques, il y a un autre Bénin, le Bénin du Bénin profond où vivent de nombreux enfants, jeunes et adultes luttant contre la précarité, l’aridité, l’enclavement et les autres menaces.

C’est ce Bénin concret que les chiffres économiques ne connaissent, que plusieurs d’entre nous méconnaissent, qui m’enseigne l’urgence de l’amour du prochain, de la solidarité et du développement humain intégral à chaque visite de travail à l’intérieur du pays. Les images saisissantes des pistes scabreuses, des enfants scolarisés, des limites matérielles des parents, et de la résilience des enseignants provoquent toujours en moi la sensibilité citoyenne et l’amertume intellectuelle.

L’élite politique de ce pays n’a-t-elle pas condamné et scellé le sort de ce Bénin pratiquement oublié et livré à lui-même ? La question est légitime au vue des conflits d’intérêts et des conflits politiques au sommet et dans un autre Bénin, celui des salons feutrés, des chambres de rêves et des cuisines étoilées du Cotonou luxueux. Que ce Bénin du haut n’ignore pas éternellement ce Bénin du bas qui aspire à un minimum vital dans le progrès infrastructurel, l’éducation, la justice sociale et la paix.

Abbé Arnaud Éric AGUÉNOUNON

Directeur de l’IAJP/Chant d’Oiseau