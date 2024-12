7ᵉ édition de Ciné 229 : Canal+ Bénin œuvre pour l’excellence dans le cinéma

Comme à l’accoutumée, Canal+Bénin a encore une fois accompagné l’association Terre d’Ébène dans la promotion de l’excellence dans le domaine du cinéma, à travers la 7ᵉ édition de Ciné 229 Awards. Depuis plusieurs années, l’association Terre d’Ébène porte le projet Ciné 229 Awards qui est dédié à la reconnaissance des talents en herbe béninois du 7ᵉ art.

Autour d’activités allant des masterclass à la grande cérémonie de remise des trophées aux lauréats, des cinéphiles, professionnels et stars internationales se côtoient et partagent leurs expériences. Cette année, les candidats se sont inscrits dans dix-neuf catégories alignées dans la fiction, le documentaire et les films d’animation. À ce lot s’ajoutent trois autres prix dont le Grand Prix Djimon Hounsou, le prix Coup de cœur du public et le Prix Spécial Canal+ pour la meilleure réalisation féminine. Kismath Baguiri, réalisatrice cinéma et TV, réalisatrice de la série Charles Ornel et promotrice du ciné 229 Awards a fait savoir lors de la conférence de presse qui s’est tenue vendredi 06 décembre dernier, que l’objectif de son association à travers cet événement, est de célèbre les talents locaux, les talents du 229. Ces personnes qui travaillent à offrir des œuvres de qualité pour divertir les téléspectateurs. ‹‹ Il est important qu’on puisse montrer qu’il y a beaucoup de potentiel localement, qu’on puisse apporter des opportunités à ces talents pour briser les barrières, les frontières qui nous limitent à aller faire des coproductions, tourner dans les autres pays et montrer que quand la machine va démarrer effectivement chez nous, on a des personnes sur qui on peut compter parce qu’elles auront acquis davantage d’expérience à travers toutes ces opportunités qu’on leur aura apportées ››, a-t-elle déclaré.

Publicité

Chaque année, le comité d’organisation déplace pour Cotonou, des grands noms du cinéma, avec à la clé, de formidables opportunités de collaborations professionnelles. Pour cette année, l’acteur ivoirien Axel Trésor Gbalou, ayant incarné le personnage de Charles Ornel est arrivé au Bénin pour partager ses expériences avec les cinéphiles et les nominés de cette édition, à travers les différentes activités dont les masterclass. Aussi, la présence de Sandra Luce, actrice internationale et coach d’acteurs pour former les nominés casting fait partie des nouveautés de cette année. Les séances de coaching qu’elle a tenues avec les nominés lui ont permis d’analyser chaque participant, voir ses limites et lui donner des solutions pour avancer. ‹‹ Avec les jeunes cinéastes, j’ai travaillé essentiellement sur trois piliers pour lancer une carrière d’acteur et d’actrice. Je travaille sur le système Personnalité, Outils, Mindset (POM). Je travaille sur trois mots aussi essentiels qui sont la vérité, la sincérité et l’authenticité ››, a-t-elle affirmé. Elle a confié avoir été impressionnée par ces jeunes talents béninois du cinéma avec qui elle a travaillé pendant plusieurs jours.

D’après la directrice générale de Canal+Bénin, Yacine Alao, Canal+ accompagne Ciné 229 depuis 8 ans, car il s’agit d’un événement qui permet de révéler les talents en herbe du 7ᵉ art. Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit également dans le cadre du programme d’action solidaire de Canal+ appelé ‘‘Canal+Impact’’ dont l’un des objectifs est de contribuer au développement du secteur de l’audiovisuel au Bénin. ‹‹ Ciné 229 nous permet de détecter des talents en matière de la réalisation, de la production, de la scénarisation et plein de tous ces métiers qui rassemblent les cinéastes dans leur ensemble. Œuvrer pour cet événement pourra permettre de proposer sur A+Bénin des projets et des contenus de plus grande qualité. Plus on détecte des talents, des personnes de qualité qui ont de beaux projets, et plus on peut partager, adopter les spectateurs, partager au monde la beauté de nos œuvres et des œuvres des talents cinéastes gagnants ››, a-t-elle ajouté.

Un cinéma béninois prometteur

Kismath Baguiri pense que le cinéma béninois a de l’avenir car, la qualité des productions audiovisuelles s’améliore au fil du temps. ‹‹ Quand on compare les films que nous avons reçus en 2017 pour la première édition, ils n’ont rien à voir avec les films de 2024. Et c’était un des objectifs principaux du Ciné 229, c’est de motiver la créativité chez les jeunes et cet esprit de compétition qui naît en eux pousse chaque année, ces jeunes à faire plus d’efforts, à se dire, l’année prochaine, mon film pourra recevoir tel ou tel prix ››, a-t-elle indiqué. Dans la même logique qu’elle, Axel Trésor Gbalou trouve que le cinéma béninois, dans les années à venir, pourra se placer sur l’échiquier mondial. Selon lui, pour y arriver, il faut que chaque acteur fasse un effort pour pouvoir toujours être compétitif sur le marché mondial du cinéma. Ivoirien de père et béninois de mère, Axel Trésor Gbalou souhaite que les autorités, que ce soit au Bénin, en Côte d’Ivoire ou dans tous les pays africains, puissent jeter un regard attentif sur le secteur du cinéma. Parce qu’il estime qu’aujourd’hui, le cinéma rassemble une diversité culturelle et représente un métier très important, même dans l’éducation. Il est convenable de préciser que la grande soirée de récompenses des jeunes talents qui couronne cette édition de Ciné 229 s’est déroulée samedi 07 décembre dernier à Canal Olympia de Wologuèdè.