Affaire Boko-Homeky au Bénin : (…) le verdict connu à l’avance, selon Me Kato Atita

A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a récemment effectuée, Me Paul Kato Atita, avocat conseil dans l’affaire Oswald Homéky et Olivier Boko est revenu sur cette certaines anomalies qu’il a relevées dans le dossier. Invité sur Crystal News de Virgile Ahouansè, l’avocat béninois a fait savoir qu’il a rejoint le dossier il y a peu de temps. Mais il estime que pour une affaire qui a débuté il y a quelques semaines seulement, elle va très vite. Pour lui, tout porte à croire que le verdict de ce procès est connu à l’avance.

Avant d’arriver à cette conclusion, Me Paul Kato Atita s’est attardé sur plusieurs aspects du dossier qui auraient dû se dérouler autrement. L’avocat confie lors de cette sortie médiatique qu’il a pris part pour la première fois à une audience dans ce dossier le 28 novembre. Toujours selon les confidences qu’il a faites, son entrée dans le dossier n’a pas été chose facile. « Il n’a pas été facile pour que ma constitution soit acceptée », a déclaré l’avocat. Pour lui, son arrivée dans le dossier perturberait la procédure qui était en place.

« La cour en venant ce jour-là ce 28 novembre n’était pas venu pour écouter les avocats en quoi que ce soit c’est ce que j’ai compris. La cour était venue pour rendre une décision tout simplement sa décision était déjà préparée sur les demandes de nullité. Elle est venue pour rendre sa décision toute préparée. Alors, accepter ma constitution cela impliquerait une conséquence de droit. C’est la crainte d’un report aussitôt qu’on m’admet comme avocat ce jour-là », a déclaré Me Paul Kato Atita.

Il fait également savoir que toutes les démarches qui ont été menées dans le but d’avoir un report ont rejetées. Les mis en cause n’auraient pas également pas été écoutés. Ils auraient demandé un report qui a également été rejeté. « Lorsque nous sommes devant des juges et que les procédures sont conduites de cette manière nous sommes formés pour comprendre que le verdict est connu à l’avance », a fini par conclure l’avocat béninois tout en réaffirmant que l’enquête dans le cadre de cette affaire n’est pas complète.

Rappelons que, lors de l’audience du 28 novembre dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rejeté toutes les demandes en nullité présentées par les avocats de la défense. Arrêtés le 24 septembre 2024, les deux hommes font face à de graves accusations, notamment de blanchiment de capitaux, de corruption d’agent public et de complot contre la sûreté de l’État.