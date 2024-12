Afrique : 13527 véhicules saisis dans ce pays

Photo Cédrick Aïtchedji

Lancée début décembre en Côte d’Ivoire, l’opération « Épervier sur nos routes » a déjà permis de saisir plus de 13 500 véhicules en seulement cinq jours, lors de la première phase. Ce bilan, présenté par le contrôleur général de police Dosso Siaka, témoigne de la détermination des autorités à améliorer la sécurité routière. Les contrôles, qui portent notamment sur les vignettes fiscales et techniques, les plaques d’immatriculation, l’assurance obligatoire et les vitres teintées non conformes, ont été intensifiés sur tout le territoire national. À Abidjan, épicentre de l’opération, ce sont près de 3 400 engins qui ont été immobilisés.

Les deux-roues, souvent impliqués dans les accidents, sont particulièrement visés par ces contrôles. Plus de 8 400 motos ont ainsi été mises en fourrière. En parallèle, la police a renforcé la lutte contre l’alcool au volant. Si les résultats de ces tests sont globalement satisfaisants, un conducteur a tout de même été interpellé. Le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, s’est félicité pour la prise de conscience des citoyens, qui semblent de plus en plus nombreux à régulariser leur situation. Le contrôleur général de police, Dosso Siaka, quant à lui, a salué le succès de cette première phase de l’opération, soulignant la mobilisation des forces de sécurité et l’adhésion progressive des citoyens. Selon lui, bien que l’opération ait permis de saisir un grand nombre de véhicules, il est important de poursuivre les efforts pour améliorer durablement la sécurité sur les routes.

Cette opération d’envergure vise à sensibiliser les usagers de la route aux risques encourus en cas de non-respect du code de la route. En renforçant les contrôles et en sanctionnant les infractions, les autorités espèrent réduire le nombre d’accidents et améliorer la fluidité du trafic. Une deuxième phase de l’opération a débuté le lundi 9 décembre 2024, afin de maintenir la pression et de garantir un respect strict des règles de circulation. Le lundi 2 décembre 2024, la direction générale de la police nationale a commencé une opération appelée « Épervier sur nos routes » dans la préfecture d’Abidjan. Elle a travaillé avec le ministère des transports pour aider les gens à se sentir mieux.