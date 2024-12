Afrique : 156 millions € pour relier 3 pays à travers un projet routier

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a récemment approuvé des financements de 156,66 millions d’euros pour moderniser des axes routiers stratégiques reliant le Burkina Faso et le Mali à la Côte d’Ivoire. Ce projet d’envergure prévoit la réhabilitation de 242 kilomètres de routes transfrontalières, essentielles pour ces deux pays enclavés d’Afrique de l’Ouest.

Au Burkina Faso, les fonds serviront à moderniser la route Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière ivoirienne (155 km) et à construire la bretelle Banfora-Orodara (42 km). Un pont de 100 mètres sur la rivière Léraba sera également renforcé, et des aménagements urbains et ruraux sont prévus pour stimuler l’économie locale.

Au Mali, les travaux se concentreront sur la route Bougouni-Garalo (45 km), partie d’un corridor vital reliant le pays à la Côte d’Ivoire. Ces axes facilitent les échanges commerciaux vers les ports d’Abidjan et de San Pedro, renforçant ainsi le commerce intrarégional.

Le projet, cofinancé par la Banque islamique de développement et l’Union européenne, vise également à améliorer la logistique régionale, réduire les obstacles administratifs aux frontières et faciliter l’accès aux services essentiels pour les communautés locales. Ces investissements marquent une étape clé dans le renforcement des infrastructures africaines.