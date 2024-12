Maghreb: importante hausse de l’allocation touristique dans ce pays

Photo Pixabay

Le gouvernement algérien a récemment dévoilé une mesure économique significative visant à améliorer la mobilité internationale de ses citoyens. Lors d’un récent Conseil des ministres, les autorités ont décidé de revaloriser substantiellement l’allocation touristique, permettant désormais aux Algériens de bénéficier d’un soutien financier plus conséquent pour leurs voyages à l’étranger. Cette décision marque une évolution importante dans la politique de soutien aux déplacements internationaux, offrant aux familles algériennes de nouvelles perspectives de découverte et d’échanges culturels.

La nouvelle allocation, qui entrera en vigueur dès janvier 2025, introduit des montants significatifs : 750 euros par an pour les adultes et 300 euros pour les mineurs. Cette augmentation contraste nettement avec le dispositif précédent, où les voyageurs ne pouvaient échanger que l’équivalent de 100 à 95 euros, les contraignant souvent à recourir au marché parallèle pour compléter leurs ressources.

Au-delà de l’aspect purement financier, cette mesure poursuit plusieurs objectifs stratégiques. Elle vise à réduire la pression sur le marché noir des devises, un secteur informel qui a connu des déséquilibres significatifs ces derniers mois. En facilitant l’accès aux devises étrangères par des canaux officiels, le gouvernement cherche à restaurer la transparence des échanges monétaires et à renforcer la confiance des citoyens dans les politiques économiques nationales.

Parallèlement à cette initiative, les autorités algériennes démontrent une volonté de diversification économique. Le secteur des importations, notamment dans le domaine des électroniques et des smartphones, fait l’objet d’une attention particulière. Après cinq ans d’interruption, le marché de la production de smartphones rouvre, avec des groupes comme Condor s’associant à des marques internationales telles qu’Infinix, Vivo, et potentiellement Xiaomi et Samsung.

Cette stratégie globale reflète une approche intégrée du développement économique, combinant soutien aux voyages internationaux, régulation du marché des changes et promotion de l’industrie locale. Elle témoigne de la détermination des autorités à créer un environnement économique plus dynamique et accessible pour les citoyens algériens.