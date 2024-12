Afrique : 300 millions $ pour des projets routiers

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Niger poursuit une ambitieuse stratégie d’amélioration de ses infrastructures routières dans le but de favoriser le développement économique et social des zones pétrolifères de l’Est. Parmi les projets phares annoncés, la construction d’une route de 275 kilomètres reliant N’Guigmi à Django, en passant par Koulélé, se distingue. Ce projet, d’un coût estimé à 220 milliards FCFA (environ 353 millions de dollars), vise à désenclaver les localités le long du corridor pétrolier et à faciliter l’expédition des ressources, selon des déclarations du Premier ministre Ali Lamine Zeine.

Au-delà de l’aspect logistique, cette infrastructure entend réduire les inégalités entre les régions, en permettant une redistribution plus équitable des revenus issus des ressources pétrolières et minières. Ces efforts devraient non seulement stimuler les économies locales, mais également améliorer les conditions de vie des populations résidant dans ces zones enclavées.

Dans le prolongement de cette politique, le gouvernement nigérien a récemment validé la construction de quatre aérodromes à usage privé, répartis le long du corridor pétrolier jusqu’au Bénin. Ces installations visent à optimiser l’accès aux pipelines et à faciliter leur maintenance. Ces infrastructures s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à créer une chaîne de valeur complète autour de l’industrie pétrolière du Niger.

La Banque mondiale considère le secteur pétrolier comme un levier clé pour la croissance économique du Niger. En développant une infrastructure adaptée, le pays entend maximiser les bénéfices de cette industrie tout en renforçant son attractivité pour les investisseurs étrangers.

Si ce projet routier se concrétise, il pourrait transformer significativement le paysage économique et social des régions concernées, tout en consolidant la place du Niger comme acteur clé de l’industrie pétrolière en Afrique de l’Ouest. Avec des ambitions clairement définies, les autorités nigériennes entendent ainsi bâtir les fondations d’un développement durable et inclusif, tout en profitant pleinement de leurs ressources naturelles.