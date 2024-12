Afrique : décès d’une superstar de la danse à 39 ans

Le monde de la danse contemporaine est en deuil suite à la disparition soudaine de Dada Masilo, décédée ce dimanche à l’âge de 39 ans après une courte maladie, selon un communiqué de sa famille. Née à Soweto, cette danseuse et chorégraphe sud-africaine a marqué l’histoire par son audace et son originalité, redéfinissant les frontières de la danse classique et contemporaine.

Dada Masilo, souvent qualifiée de danseuse intrépide et énergique, a transformé les standards de la danse en intégrant les rythmes africains dans les rôles classiques européens. Respectueuse des traditions tout en étant innovante, elle a utilisé la danse comme un langage pour aborder des thématiques sociales et universelles. Son approche unique a profondément influencé la scène artistique en Afrique du Sud et bien au-delà.

Publicité

Bridget van Oerle, porte-parole de la famille, a souligné son impact révolutionnaire : « Elle a changé la forme et la vision de la danse contemporaine en Afrique du Sud. Profondément respectueuse des traditions musicales européennes, elle osait exprimer ses convictions sur scène, donnant une nouvelle voix à la danse contemporaine. »

Lauréate de nombreux prix prestigieux, Dada Masilo avait été honorée en septembre dernier par le prix Positano Leonide Massine pour l’ensemble de sa carrière. Cette distinction venait saluer son travail innovant, notamment ses réinterprétations des classiques du ballet romantique tels que Le Lac des Cygnes et Giselle. Ces œuvres, réimaginées avec des influences africaines, abordaient des problématiques telles que la tolérance et les dynamiques sociétales contemporaines.

La disparition de Dada Masilo a suscité une vague d’hommages. La compagnie Joburg Ballet a salué « la force créatrice de Masilo en tant que chorégraphe et sa sagesse en tant qu’être humain », décrivant sa perte comme celle d’une « lumière brillante ».

Le département des arts et de la culture de l’Université de Johannesburg a également rendu hommage à l’artiste, rappelant que « son travail révolutionnaire a remodelé le monde de la danse contemporaine » et que son esprit continuera d’inspirer les générations futures.

Publicité

De l’autre côté du globe, le Dance Consortium, basé au Royaume-Uni, a exprimé son chagrin : « Sa perspective nouvelle, sa présence extraordinaire et ses créations époustouflantes ont captivé et inspiré les publics et les artistes du Royaume-Uni et du monde entier. »

Lliane Loots, directrice artistique du centre de danse JOMBA! de l’Université du KwaZulu-Natal, a qualifié Masilo de figure emblématique : « Masilo était surtout connue pour sa réinvention des grands classiques du ballet. Sa disparition constitue une énorme perte pour l’industrie culturelle en Afrique. »