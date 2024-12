Afrique : deux joyaux légendaires reçoivent des noms chargés d’histoire

Célèbre pour ses richesses en diamants, le Botswana a une nouvelle fois marqué l’histoire de la gemmologie. Deux diamants exceptionnels, pesant respectivement 2488 et 1094 carats, ont été extraits de la mine de Karowe, exploitée par la compagnie canadienne Lucara Diamond. Ces découvertes ont suscité un engouement sans précédent et ont conduit à un concours de nommage ouvert à tous les Botswanais.

Après des semaines de délibérations, les noms des deux géants ont enfin été dévoilés. Le plus grand diamant, d’un poids vertigineux de 2488 carats, portera désormais le nom de « Motswedi« , qui signifie « source d’eau » en setswana, la langue officielle du Botswana. Quant au second, de 1094 carats, il sera appelé « Seriti« , signifiant « aura » ou « présence« .

Ces noms, issus d’une riche tradition culturelle, ont été choisis parmi plus de 39 000 propositions, témoignant ainsi de l’attachement des Botswanais à leur patrimoine. Lucara Diamond, fidèle à sa tradition, a souhaité associer le peuple botswanais à cette découverte exceptionnelle. Les gagnants du concours de nommage se verront remettre des prix en espèces, une manière de remercier leur contribution. Les deux diamants, symboles de la richesse et du patrimoine du Botswana, devraient être vendus à des prix astronomiques, à l’instar des pierres précieuses extraites précédemment de la mine de Karowe. Les revenus générés par leur vente permettront de financer des projets de développement et d’améliorer la qualité de vie des populations.

Des noms chargés d’histoire

Les noms « Motswedi » et « Seriti » ne sont pas choisis au hasard. Ils évoquent des éléments fondamentaux de la culture botswanaise. L’eau, source de vie, est au cœur des croyances et des traditions de ce pays d’Afrique australe. Quant à l’aura ou à la présence, elle renvoie à la notion de spiritualité et à l’importance des ancêtres. Ces noms, chargés de sens, confèrent aux diamants une dimension symbolique qui dépasse largement leur valeur marchande. La découverte de ces deux géants de la terre est un événement majeur pour le Botswana. Elle vient renforcer la position du pays en tant que premier producteur africain de diamants de qualité gemme. Mais au-delà de l’aspect économique, ces découvertes sont aussi l’occasion de célébrer la richesse culturelle et naturelle du Botswana. Lucara Diamond, en organisant des concours de nommage et en impliquant les communautés locales, contribue à renforcer le sentiment d’appropriation des Botswanais vis-à-vis de leurs ressources naturelles.